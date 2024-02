Grozi nam wojna z Rosją? Kosiniak-Kamysz: zakładam każdy scenariusz

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany przez "Super Express", czy zakłada czarny scenariusz, według którego Ukraina przegrywa wojnę z Rosją, a Rosja planuje agresję na państwa NATO. - Zakładam każdy scenariusz, a najbardziej poważnie traktuję te najgorsze. To nie są słowa rzucane na wiatr. Staram się je bardzo ważyć, szczególnie odkąd zostałem ministrem obrony. Sytuacja na świecie jest bardzo poważna. To nie tylko Ukraina, to także obszary Morza Czerwonego i Pacyfiku - powiedział minister obrony narodowej.

- Na każdy scenariusz trzeba być przygotowanym, dlatego dokonujemy audytu, wyciągamy wnioski, uzupełniamy braki np. w sprawie uzbrojenia. Duże zakupy są bardzo ważne, ale dla mnie nie mniej istotne jest indywidualne wyposażenie żołnierzy - podkreślił.

Wojna z Rosją? Kosiniak-Kamysz: zakładam każdy scenariusz

Kosiniak-Kamysz dodał, że podczas ostatniej wizyty w Brukseli zadeklarował, że już w 2024, 2025 r. polskie jednostki będą w pełnej gotowości i w dyspozycji do utworzenia sił szybkiego reagowania Unii Europejskiej. - Polska odgrywa bardzo ważną rolę, jest to doceniane przez Komisję Europejską - przekazał.

Szef MON mówił w rozmowie z "SE" także o współpracy z prezydentem Andrzejem Dudą. - Widziałem się kilka dni temu z panem prezydentem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Rozmawialiśmy długo. Możemy mieć różny pogląd, choćby na sprawę związana z panami Wąsikiem i Kamińskim, ale w sprawie bezpieczeństwa nie ma różnic między nami. Ważne jest to, aby na jubileuszowy szczyt NATO w Waszyngtonie, w jubileuszowym 25. roku roku wejścia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, prezentowane było wspólne, jasne stanowisko - ocenił.

Podkreślił, że nie traktuje prezydenta jako "wroga politycznego". - Z wieloma decyzjami prezydenta się nie zgadzam, uważam że są błędne, ale wszędzie, gdzie to możliwe, będę szukał tych przestrzeni, które nas łączą. Nie będę emocjonalnie reagował, bo sprawy bezpieczeństwa są ponad to - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Źródło: Radio ZET/ se.pl/ Delfina Al Shehabi (PAP)