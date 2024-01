Czarne chmury nad Braunem. Poseł Konfederacji ma usłyszeć 7 zarzutów

Grzegorz Braun spodziewa się postawienia zarzutów. We wtorek sejmowa komisja regulaminowa zaopiniowała pozytywnie wniosek prokuratury o uchylenie mu immunitetu poselskiego. Ma to związek z zarzutami za czyny, które popełniał w latach 2022-2023.

Wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi przedstawił we wtorek na posiedzeniu komisji prokurator okręgowy w Warszawie Mariusz Dubowski. Powiedział, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadziła postępowanie przygotowawcze, "w toku którego materiał dowodowy dostatecznie uzasadnia podejrzenie popełnienia przestępstwa przez posła Grzegorza Brauna".

Braun usłyszy 7 zarzutów. Sejm zdecyduje ws. uchylenia immunitetu

„Rzeczpospolita” pisze w środę, że tego dnia Sejm ma zająć się wnioskiem Prokuratury Okręgowej w Warszawie dotyczącym wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Grzegorza Brauna. Dziennik przypomina, co jest we wniosku o ukaranie Brauna.

"Pierwsze dwa (zarzuty – red.) dotyczą naruszenia nietykalności b. ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz pomawiania go o podejmowanie pracy pod wpływem alkoholu. Kolejny dotyczy zniszczenia choinki w budynku krakowskiego sądu. Następny – zakłócania wykładu prof. Jana Grabowskiego na temat Holokaustu. I wreszcie dwa zarzuty za grudniowy incydent w Sejmie, gdy poseł gaśnicą zgasił świece chanukowe" - podała "Rz". Posłowie rozpatrzą w środę na sali plenarnej wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi.

Sejm w drugim dniu posiedzenia rozpatrzy też wniosek Lewicy o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Izby. Jest to pokłosie wydarzeń z grudnia, kiedy poseł Konfederacji Grzegorz Braun używając gaśnicy proszkowej zgasił zapalone w Sejmie świece chanukowe, a potem wygłosił na sejmowej mównicy antysemickie wystąpienie. Bosak przewodniczył wówczas obradom.

Źródło: Radio ZET/PAP/Rp.pl