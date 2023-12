Grzegorz Braun ukarany najwyższym wymiarem kary. "Bandyta"

Grzegorz Braun z Konfederacji przerwał sejmową uroczystość zapalenia świecy chanukowej, która w polskim parlamencie odbywa się od 17 lat. Poseł nagle wziął w dłoń gaśnicę i zgasił świecę, przy okazji naruszając nietykalność cielesną jednej z uczestniczek wydarzenia.

Braun decyzją marszałka Sejmu Szymona Hołowni został wykluczony z obrad. - Prezydium Sejmu ukarało posła Brauna odebraniem połowy uposażenia na 3 miesiące i całości diety na pół roku. Prezydium upoważniło Kancelarię Sejmu do złożenia zawiadomień do prokuratury - mówił Hołownia. Szokujące wydarzenia z Sejmu zostały powszechnie potępione.

Grzegorz Braun ukarany. Jest decyzja marszałka Hołowni

- Każdy poseł, któremu zadrży ręka i nie podniesie jej za uchyleniem immunitetu temu bandycie, będzie należał do bandy Brauna - mówił na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

"WSTYD. To właśnie zrobił poseł polskiego parlamentu. Kilka minut po tym, jak świętowaliśmy tam Chanukę" - napisał na Twitterze/X ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne. Z kolei kard. Grzegorz Ryś, który przewodniczy komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. dialogu z Judaizmem, skomentował: "W związku z wydarzeniem w Sejmie, którego dopuścił się pan poseł Grzegorz Braun, gasząc świece chanukowe i oświadczając, że nie jest mu wstyd za to, co zrobił, oświadczam, że jest mi wstyd i przepraszam całą społeczność Żydów w Polsce".

- Nie mogę powiedzieć, że wiem, co się stało. Jedno jest pewne. My zapaliliśmy tutaj świece chanukowe z biurem marszałka Sejmu. Piękny moment - powiedział w Sejmie przewodniczący Chabad-Lubawicz w Polsce - Szalom Dow Ber Stambler.

Dodał: - To był moment tolerancji i wzajemnego szacunku. I nagle świece przestały się palić. Ktoś je zgasił. Ja nie widziałem, kto je zgasił. Mówią tutaj, że to poseł Grzegorz Braun. Z jednej strony to jest bardzo przykre, ale z drugiej strony - na pewno małe światło może odsłonić dużo mroku i duże światło może odsłonić więcej mroku - przekazał.

Wyjaśnił, że "dla każdego żyda i dla każdego obywatela świata" świece chanukowe symbolizują tolerancję, wolność religii i wolność tożsamości. - Nikt nie będzie dyktował komuś, jak ma żyć - podsumował.

Źródło: Radio ZET/PAP

