Grzegorz Braun wywołał "naczelnika" Kaczyńskiego. "Pytam: kto będzie siedział?"

We wtorek 12 grudnia Sejm kontynuuje prace nad powołaniem nowego rządu, a premier Donald Tusk przedstawia posłom swoje exposé. Wydarzenia z parlamentu relacjonujemy i transmitujemy na żywo na RadioZET.pl.

Przed Donaldem Tuskiem na sejmowej mównicy pojawił się poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Polityk nawiązał do wczorajszych słów Jarosława Kaczyńskiego, który chwilę po uroczystym odśpiewaniu przez posłów hymnu Rzeczpospolitej Polskiej, wszedł na mównicę bez żadnego trybu i nazwał Tuska "niemieckim agentem".

Braun wywołał Kaczyńskiego: Kto będzie siedział?

- Panie marszałku, kiedy zamykał pan wczorajszy dzień posiedzenia Sejmu, z tego miejsca, bez trybu, pan prezes, premier, naczelnik Kaczyński, wygłosił zdanie, które nie miało charakteru ocennego. On stwierdzał fakt. "Donald Tusk agentem niemieckim". Rozumiem, że pan premier, prezes, naczelnik, w swoim czasie szef komitetu bezpieki rządu własnej kreacji, nie dopełnił obowiązków, a może przekroczył uprawnienia? - pytał Braun.

- Być może wszedł w posiadanie informacji, do których nie miał prawa docierać. A być może nie dopełnił obowiązków, ponieważ, jak rozumiem, nie uruchomił żadnych procedur, które by doprowadziły do zbadania i przykładnego napiętnowania zdrady narodowej - kontynuował polityk.

Braun zwrócił uwagę, że to nie pierwszy przypadek w historii Sejmu, gdy publicznie padają oskarżenia o "agenturalność". - Ktoś powinien wreszcie siedzieć, to nie jest sprawa prywatnego chamstwa i braku zdolności do przestrzegania norm współżycia społecznego. Proszę nie sprowadzać tego na tory prywatnego konfliktu dwóch zgryźliwych tetryków - mówił.

W pewnej chwili wystąpienie Brauna przerwał marszałek Szymon Hołownia, który zwrócił uwagę, że poseł przekroczył zdecydowanie czas swojej wypowiedzi. - Kto będzie siedział? Kto będzie siedział? - pytał Braun. - Dowiemy się w swoim czasie, na razie proszę, żeby to pan usiadł - odpowiedział Hołownia.

Źródło: Radio ZET