Grzegorz Kurdziel: kim jest? Poczta Polska, komisja ds. wyborów kopertowych

Grzegorz Kurdziel przez lata był związany z Pocztą Polską. W 2020 roku przestał być członkiem zarządu. Dymisję złożył jako ostatni z osób wybranych przez radę nadzorczą spółki. Co należy wiedzieć o Grzegorzu Kurdzielu? Co łączy go z wyborami kopertowymi, które chciało zorganizować Prawo i Sprawiedliwość? Oto najistotniejsze informacje.

Grzegorz Kurdziel – wiek, pochodzenie, wykształcenie

Wiek i pochodzenie Grzegorza Kurdziela nie są znane. Menedżer i były wiceprezes ds. sprzedaży Poczty Polskiej ujawnił jednak swoją ścieżkę edukacyjną. Grzegorz Kurdziel wskazał w serwisie LinkedIn, że 1998 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Następnie zrealizował studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Szczecińskim; na ten samej uczelni podjął również doktorat (nauki ekonomiczne). Były wiceprezes ds. sprzedaży Poczty Polskiej jest także absolwentem studiów MBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i londyńskiej Apsley Business School. W 2022 roku kształcił się w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie na kierunku MBA w IT.

Grzegorz Kurdziel – Poczta Polska, praca, wybory kopertowe

Grzegorz Kurdziel był związany z Pocztą Polską przez ponad 20 lat. Zaczynał jako listonosz; następnie został specjalistą ds. marketingu, by w następnych latach zajmować stanowiska kierownicze, a w końcu dyrektorskie. W 2015 roku został wiceprezesem do spraw sprzedaży. Od 2016 roku pracował razem z Przemysławem Sypniewskim – ówczesnym prezesem Poczty Polskiej. W 2020 roku Prawo i Sprawiedliwość usiłowało przeprowadzić wybory prezydenckie w formie korespondencyjnej (tzw. wybory kopertowe). Poczta Polska miała według tego scenariusza być odpowiedzialna za dostarczenie i odbiór od obywateli pakietów wyborczych. Grzegorz Kurdziel mówił wówczas w rozmowie z serwisem Dziennik Gazeta Prawna: - Po pierwsze, to nie my decydujemy o przeprowadzeniu wyborów i ich formie. Po drugie, skoro już mają się odbyć, to w tak trudnej sytuacji ekonomicznej – a epidemia nas dotknęła i to mocno – jeżeli ktoś zleca naszej firmie wykonanie usługi, za którą płaci, to dlaczego mielibyśmy się nie zgodzić? Tym bardziej że to zlecenie od właściciela [Skarb Państwa – przyp. red.].

W 2020 roku Kurdziel złożył rezygnację z funkcji. Od 2021 roku jest członkiem zarządu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

Grzegorz Kurdziel – komisja śledcza

Grzegorz Kurdziel oraz Przemysław Sypniewski staną przed sejmową komisją śledczą ds. wyborów kopertowych. Zapowiedziano również datę przesłuchania obu menedżerów: PAP poinformował, że będzie to 20 lutego 2024 roku.

Źródło: Radio ZET/PAP/gazetaprawna.pl/wiadomoscihandlowe.pl/Grzegorz Kurdziel - LinkedIn