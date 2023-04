Mateusz Morawiecki reaguje na doniesienia „GW” o tym, że jego siostra, Anna Morawiecka, była zatrudniona w 2019 roku "na fikcyjnym etacie" w Urzędzie Miasta Trzebnica. "Miała pracować jako «pomoc administracyjna» w referacie w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, który - wg NIK - nawet nie istniał. Wyszło to na jaw po tym, jak do urzędu weszli policjanci z wydziału do walki z korupcją" – podał dziennik.

"GW": Siostra Morawieckiego na fikcyjnym etacie w urzędzie miasta. Premier reaguje

Morawiecki odniósł się do tematu na konferencji prasowej w podwarszawskich Ząbkach. Szef rządu przyznał, że nie czytał artykułu. Zapowiedział jednak stanowcze kroki przeciw dziennikowi.

- Mam przekonanie, że praca wykonywana była rzetelnie, realnie, a w świetle tego typu informacji, jeśli zostały przedstawione, to zapewne strony się spotkają w sądzie. Tam można będzie ostatecznie wykazać prawdę, bo jak inaczej postępować wobec różnego rodzaju kalumnii i insynuacji - powiedział premier Morawiecki.

RadioZET.pl/PAP - Grzegorz Bruszewski