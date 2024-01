Gwiazdy propagandy TVP faktycznie będą musiały oddać pieniądze? "Są na to sposoby"

Po tym, jak opinia publiczna poznała prawdę o ogromnych pieniądzach, która zarabiało dawne szefostwo TVP i TVP Info, wiele osób było oburzonych i zszokowanych. Mówimy tu bowiem o sumach, które znacznie przekraczały milion złotych w zdecydowanie niewspółmiernej skali czasowej.

Niebotyczne zarobki w TVP. Adam Bodnar komentuje

O dochodach takich gwiazd Telewizji Publicznej jak Michał Adamczyk, Samuel Pereira czy Marcin Tulicki dowiedzieliśmy się dzięki posłowi Dariuszowi Jońskiemu, który złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Dziś wiemy już, że sam Adamczyk zarobiło łącznie 1,454 mln złotych. Przypomnijmy, że dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej był od 25 kwietnia 2023 roku.

Do sprawy odniósł się w programie "Kropka nad i" na antenie TVN24 minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. On również stwierdził, że "gdy zobaczył te sumy, nie był w stanie w to uwierzyć". - Spodziewaliśmy się, że wynagrodzenia są duże, idą w kilkadziesiąt tysięcy złotych za miesiąc pracy, ale żeby były tak potężne, to żaden obywatel, uczestnik życia publicznego się nie spodziewał - stwierdził.

Gwiazdy TVP powinny oddać pieniądze? Prokurator generalny nie ma wątpliwości

W trakcie programu prowadząca Monika Olejnik odniosła się do wpisu Donalda Tuska, który na Twitterze napisał: "Czy będą musieli oddać państwu te pieniądze? Raczej tak". Zapytany o tę kwestię Adam Bodnar odpowiedział: - Myślę, że są na to sposoby. Mamy przepisy w kodeksie cywilnym, które pozwalają na to, aby wykazywać, że wynagrodzenie za niektóre kwestie było niezgodne z zasadami życia publicznego. To dość trudna procedura.

Adam Bodnar zapewnił jednocześnie, że wspomnianą procedurę powinno się wszcząć, co więcej, zastosować ją nie tylko wobec osób, które otrzymywały niewiarygodnie wysokie zarobki w TVP, ale też wobec tych, którzy zarządzali Telewizją Publiczną, a tym samym legitymizowali umowy Adamczyka, Pereiry i Tulickiego.

- Tego typu możliwości należy rozważać w kontekście osób, które zarabiały stawki absolutnie powyżej rynkowych. Zauważmy natomiast, że jeśli mamy osoby, które zarządzały mieniem publicznym, to one też ponoszą odpowiedzialność za to, jakie umowy podpisywały i czy były one skrajnie niekorzystne dla zarządzanych spółek - powiedział Bodnar.

Źródło: Radio ZET/TVN24