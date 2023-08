"Haniebne". Czarnek grzmi i żąda przeprosin

Portal tvn24.pl napisał w poniedziałek, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie sprawdzające w sprawie programu grantowego Ministerstwa Edukacji i Nauki, nazywanego potocznie "willa plus". Jak napisano, prokuratura bada, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień i działania funkcjonariusza publicznego na szkodę interesu publicznego.

"Willa plus". Czarnek żąda przeprosin od Nowackiej

Tego samego prokuratura opublikowała oświadczenie w tej sprawie. "Informacja o wszczęciu postępowania w tej sprawie jest nieprawdziwa. W związku z zawiadomieniami m.in. posłanek Koalicji Obywatelskiej prowadzone są czynności sprawdzające. W ich toku prokuratura zwróciła się do właściwych instytucji o przesłanie niezbędnej dokumentacji. Po uzyskaniu dokumentów i ich analizie, prokurator podejmie decyzję co do dalszego biegu postępowania" - przekazano w komunikacie.

Onet.pl poprosił o komentarz do tej sprawy m.in. Barbarę Nowacką. - Często polskie szkoły robią zbiórki m.in. na remont szatni, odnowienie boiska i zakup sprzętu. Nie mówiąc już o tym, jak zarabiają nauczyciele. Czarnek rozdawał wille fundacjom, które nie mają nic wspólnego z edukacją. Pomorski Caritas nie dostał dofinansowania, ale koledzy Czarnka z nowo powstałej fundacji z Elbląga już tak - stwierdziła posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Nowacka nie wierzy, by prokuratura, której przewodzi Zbigniew Ziobro, wyjaśniła tę aferę. - Ale ślad zgłoszenia zostanie. Po jesieni Czarnek i ta cała banda, która robiła przekręty przy "willi plus", zostanie rozliczona przez wolną prokuraturę w demokratycznej Polsce - przekonywała. Wypowiedź tę skomentował na Twitterze Przemysław Czarnek.

"Żądam od Barbary Nowackiej, w ciągu 24 godzin, przeprosin w mediach (Onet.pl, Twitter, Facebook) i wpłacenia 10 tys. zł na Spotkanie Młodych Archidiecezji Lubelskiej w związku ze znieważającą wypowiedzią na portalu Onet.pl. W innym przypadku pozwę Panią w trybie cywilnym i złożę akt oskarżenia w trybie prywatnoskargowym do Sądu w związku z nieprawdziwymi haniebnymi słowami uderzającymi nie tylko we mnie, ale także w wielu pracowników ministerstwa" - przekazał szef MEiN.

RadioZET.pl/PAP/Twitter