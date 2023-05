PiS zaprezentowało się w niedzielę 14 maja na konwencji "Programowy Ul", w trakcie której wiele miejsca poświęcono trwającej wojnie w Ukrainie i konieczności wzmocnienia bezpieczeństwa Polski. W sprawie wypowiadał się m.in. minister obrony RP Mariusz Błaszczak.

- Jest taka sentencja łacińska: Si vis pacem, para bellum – chcesz pokoju, szykuj się do wojny. To jest nasz drogowskaz. My chcemy pokoju, dlatego wzmacniamy Wojsko Polskie, dlatego staramy się stworzyć tak silne wojsko, żeby odstraszyć agresora, by ten nie odważył się napaść na naszą ojczyznę – powiedział minister. Błaszczak zaznaczał, że sytuacja jest groźna i nikt nie ma co do tego wątpliwości. Wytykał też poprzednio rządzącym likwidowanie jednostek wojskowych do 2015 roku.

Himars w Polsce. Błaszczak: Pierwsze wyrzutnie już w poniedziałek

- Wtedy niestety Polską rządziła koalicja PO-PSL. […] Oni likwidowali jednostki wojska polskiego. Przez osiem lat rządów koalicji PO-PSL ponad 600 jednostek organizacyjnych wojska polskiego zostało rozwiązanych. […] Oni otworzyli Bramę Brzeską – powiedział Błaszczak. - A my zamykamy Bramę Brzeską. […] To miejsce kluczowe dla naszego bezpieczeństwa - dodał.

Minister akcentował, że wojsko jest dozbrajane w bardzo nowoczesny sprzęt m.in. czołgi M1 Abrams. Wskazał też, że Stany Zjednoczone udostępnią Polsce śmigłowce Apache do czasu, kiedy ta otrzyma zakupione przez siebie maszyny. Polska w ubiegłym roku wyraziła chęć zakupu 96 śmigłowców AH-64 Apache, jednak data ewentualnych dostaw nie jest jeszcze znana. USA mają na początek udostępnić polskiej armii osiem maszyn.

- To jest najlepsze połączenie. Abramsy z Apache'ami stanowią zaporę nie do przebicia. Ciężkie czołgi plus śmigłowce uderzeniowe, zorganizowane wojsko na wzór amerykański, na wzór najsilniejszej armii na świecie, dają gwarancje bezpieczeństwa – ocenił minister.

Szef MON zapowiedział, że w poniedziałek (15 maja) w Polsce pojawią się pierwsze amerykańskie wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe. - W poniedziałek pierwsze wyrzutnie HIMARS będą w Polsce – ogłosił Błaszczak. Wcześniej minister zapowiadał, że Polska pozyska w sumie aż 500 takich wyrzutni. To broń, która sieje postrach wśród Rosjan w trakcie wojny w Ukrainie. Amerykanie dostarczyli Kijowowi wyrzutnie z amunicją po rozpoczęciu inwazji.

RadioZET.pl/PAP - Katarzyna Lechowicz-Dyl, Rafał Białkowski