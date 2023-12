HiT zniknie ze szkół? Jest zapowiedź z rządu ws. kontrowersyjnego przedmiotu

Nowy rząd zabiera się do "porządków" w odziedziczonych po PiS sektorach państwa. Jednym z nich jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, na czele którego stanęła Barbara Nowacka.

Mniej religii w szkole? "Zależy nam, by dzieci czuły się dobrze"

Większość parlamentarna zapowiedziała m.in. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 30 proc. oraz zmiany w programie nauczania. Ministra Nowacka wspominała już chociażby o ograniczeniu liczby lekcji religii w szkołach do jednej. O tym także mówiła w rozmowie z Wirtualną Polską jej zastępczyni Katarzyna Lubnauer.

- Zależy nam, by wszystkie dzieci czuły się w szkole dobrze. Coraz więcej z nich przestaje chodzić na lekcje religii, więc trzeba przypilnować, by nie była ona w środku lekcji i ocena z niej nie była wliczana do średniej. Deklarujemy, że będziemy się starali, by do tego doprowadzić - przekonywała wiceszefowa MEN.

Przypomniała, że w niektórych miastach i również w mniejszych miejscowościach "topnieje liczba uczniów, którzy chodzą na religię", a nawet "uczniowie z domów wierzących często na nie nie chodzą".

Historia i Teraźniejszość. Co z przedmiotem? "Chcemy zlikwidować"

Kolejną kwestią, którą w ramach programu nauczania zajmie się nowe kierownictwo MEN, to przedmiot Historia i Teraźniejszość (w skrócie: HiT), wprowadzony przez poprzedniego ministra Przemysława Czarnka. Podstawą zajęć - które miały zastąpić dotychczasowy przedmiot "wiedza o społeczeństwie" i stanowić zbiór wiedzy o historii najnowszej z okresu po 1945 roku - ma być kontrowersyjny podręcznik autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego.

Autor oskarżany był o zawarcie w swojej książce nachalnej, prawicowo-konserwatywnej wizji historii (m.in. umniejszanie roli Lecha Wałęsy w walce z komunizmem), a także nieprawdziwych informacji na temat procedury in vitro czy homoseksualizmu. Jeśli chodzi o przedmiot oraz przypisany mu podręcznik rozmówczyni WP nie miała żadnych wątpliwości.

- Chcemy zlikwidować HiT. Przymierzamy się, by było to od przyszłego roku szkolnego. Chcemy wychowania obywatelskiego. W jakiej formule? Tu czekają nas jeszcze rozmowy. Podręcznik pana Roszkowskiego nie powinien nigdy zostać zatwierdzony - stwierdziła polityczka.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska