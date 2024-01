Holecka nagle przyznała Tuskowi rację. Szybko wybrnęła

Danuta Holecka prowadziła we wtorek na antenie Telewizji Republikaprogram "Dzisiaj". Głównym tematem wydania było oczywiście zatrzymanie byłych posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, do którego doszło w Pałacu Prezydenckim pod nieobecność prezydenta Andrzeja Dudy.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik aresztowani

Cała Polska żyje zatrzymaniem byłego szefa CBA i byłego ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego oraz jego byłego zastępcy Maciej Wąsika, którzy 20 grudnia ub. roku zostali skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. Policja zatrzymała byłych posłów PiS (których mandaty wygasły automatycznie w związku z sądowym zakazem pełnienia funkcji publicznych, a co jedynie potwierdził marszałek Szymon Hołownia) we wtorek wieczorem, gdy przebywali w Pałacu Prezydenckim. Andrzeja Dudy nie było w tym czasie na miejscu, bo przebywał na spotkaniu z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską w Belwederze.

Kamiński i Wąsik najpierw trafili na komisariat policji przy ul. Grenadierów w Warszawie, a następnie zostali przewiezieni do aresztu na warszawskim Grochowie, gdzie Kamiński miał rozpocząć protest głodowy. W obronie polityków trwają demonstracje zwolenników PiS, którzy nazywają ich więźniami politycznymi, zbierają pieniądze na rzecz ich rodzin oraz wprost mówią o "zamachu stanu" i "dyktaturze Tuska".

Telewizja Republika: Danuta Holecka nieoczekiwanie przyznała rację Donaldowi Tuskowi

- Warszawski sąd wydał nakaz ich aresztowania, mimo że Izba Kontroli Nadzwyczajnej uchyliła wygaszenie ich mandatów poselskich przez marszałka Sejmu. Warto dodać, że obaj posłowie byli już ułaskawieni przez prezydenta - mówiła Holecka we wtorkowym wydaniu programu "Dzisiaj".

Następnie prowadząca zacytowała premiera Donalda Tuska. - "Sytuacja jest niebywała, tego nie ma w podręcznikach". I trudno akurat z taką tezą się nie zgodzić.... - skomentowała, jednak dodała po chwili: -Aby w wolnym, demokratycznym kraju ludzie, którzy walczyli z korupcją, byli za to skazani - oceniła.

Przypomnijmy, że zgodnie z orzeczeniem sądu pierwszej instancji z 2015 roku CBA pod kierownictwem Kamińskiego i Wąsika za pierwszych rządów PiS dopuszczała się fałszowania dokumentów i podżegania do przestępstwa. Sąd uznał, że politycy ci nie tylko fałszowali dokumenty, ale również wyłudzali zgody na inwigilację i podżegali do korupcji. W efekcie chcieli wykazać, że Andrzej Lepper, ówczesny wicepremier i szef współrządzącej z PiS Samoobrony, brał łapówki w zamian za pomoc w odrolnieniu działek na Mazurach.

Co jednak z prezydencką łaską, na którą chętnie powołują się zwolennicy PiS? - Prawo łaski ma zastosowanie do osób skazanych, którymi Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie byli w chwili ich ułaskawienia przez Prezydenta. Osobą skazaną zgodnie z polskim prawem jest jedynie osoba skazana prawomocnym wyrokiem Sądu, zaś w stosunku do osoby skazanej wyrokiem nieprawomocnym zastosowanie ma zasada domniemania niewinności, zgodnie z którą oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem - tłumaczyła dla Radia ZET mec. Anna Chybińska-Twardawa.

Źródło: Radio ZET/Telewizja Republika