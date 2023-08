Hołownia chce Giertycha w Senacie. PSL porzuci Trzecią Drogę dla Tuska?

Szymon Hołownia pytany w programie "Rzecz o polityce" o to, czy Roman Giertych będzie zgłoszony przez Polskę 2050, jako kandydat do Senatu, odpowiedział: - Roman Giertych został zgłoszony i przeze mnie i przez Michała Kobosko, jako kandydat do Senatu, na takiej samej zasadzie, na jakiej z paktem senackim relacje będą mieli Adam Bodnar, Wadim Tyszkiewicz, Krzysztof Kwiatkowski czy inni kandydaci, którzy będą, jako niezależni startowali w swoich okręgach, a pakt senacki nie będzie wystawiał przeciwko nim żądnych kontrkandydatów.

- Na takiej zasadzie - nie, jako kandydat Polski 2050, ale kandydat niezależny Roman Giertych, został zgłoszony - doprecyzował Hołownia. Zdradził, że Giertych interesuje "bardzo konkretny okręg, okręg, który dzisiaj jest w gestii Platformy Obywatelskiej". - Nie wiem, jakie są wyniki rozmów między nim a PO na tym etapie. My już w tym nie uczestniczyliśmy - dodał.

Hołownia: zgłosiłem kandydaturę Giertycha do Senatu

Dopytywany, o jaki okręg chodzi, Hołownia poinformował, że Giertych jest zainteresowany "okręgiem podpoznańskim". - My nie zgłaszaliśmy z konkretnego okręgu. My mówiliśmy, że jeżeli będzie trzeba możemy zaproponować, któryś ze swoich okręgów, jeżeli miałoby to "odbarczyć" sytuację po to, żeby ta układanka się poprzesuwała. Identycznie zrobiłem z Adamem Bodnarem. Zaproponowałem, ponieważ był pat w Warszawie, a nie pakt, że jeden z naszych okręgów może posłużyć, jako rodzaj takiej stabilizacji, że ktoś się tu przesunie, gdzieś tutaj się to wszystko poukłada, i rzeczywiście po tym obrocie, po 12 godzinach sytuacja się wyklarowała i od tej strony jesteśmy umówieni - powiedział lider Polski 2050.

Zaznaczył, że nie wie jak będzie z Giertychem, bo "jego interesuje tylko ten okręg, nie interesują go inne, również te, które były w naszej gestii". - On nie jest kandydatem Polski 2050, natomiast tak, położyłem oficjalnie jego nazwisko na pakcie senackim, jako kandydata niezależnego na takiej samej zasadzie, na jakiej kandydują kandydaci, o których przed chwilą wspominałem - wyjaśnił Hołownia.

PSL rozmawia z Tuskiem? Ciemne chmury nad Trzecią Drogą

Tymczasem, jak podaje "Newsweek Polska", niebawem ma dojść do spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem PO Donaldem Tuskiem. Z ustaleń tygodnika wynika, że od efektu tych rozmów ludowcy mają uzależniać formułę, w jakiej pójdą do jesiennych wyborów. W PSL pojawia się coraz więcej wątpliwości, czy start z Polską 2050 ma w ogóle sens.

- Przy 11 proc. w sondażach nie można rzucać się na 8-proc. próg - mówią "Newsweekowi" politycy PSL. - Powinien to rozumieć każdy, kto jakoś tam się orientuje w polityce. Gdyby było 17, 15, a nawet 13 proc. to jasne. Idziemy na 8 procent, ale 11 to jest granica błędu i może się skończyć zarówno na 12, na 10, jak i na 7. Nie możemy do tego dopuścić - dodają.

Paulina Hennig-Kloska zapewniała, że Polska 2050 do końca będzie walczyć o koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym. Jej zdaniem są jeszcze szanse na wspólny start w wyborach PSL i Polski 2050 jako Trzeciej Drogi, ale wszystko zależy od toczących się rozmów. W jej ocenie kwestia koalicji wyjaśni się do piątku.

