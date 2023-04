Polska 2050 i PSL stworzą wspólne listy na wybory parlamentarne 2023 roku. Decyzję ogłosili na konferencji prasowej liderzy ugrupowań - Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Wspólny start to efekt wielu tygodni prac programowych, które rozpoczęto na początku lutego tego roku.

- Dwa ugrupowania demokratycznej opozycji zdecydowały, że to jest ten moment, aby wspólnie wkroczyć na wspólną drogę. Trzecią drogę w polskiej polityce - mówił Szymon Hołownia. - Chcemy ogłosić, że podjęliśmy decyzję z PSL o wspólnym starcie w nadchodzących wyborach parlamentarnych - dodał.

Hołownia i Kosiniak-Kamysz ogłosili decyzję. Będzie wspólna lista

- Po pierwsze, odwrócenie tej tendencji czy tego myślenia: "a co to będzie jesienią, czy my wygramy, czy nie wygramy". Stajemy tutaj dzisiaj po to, żeby wam powiedzieć że wygramy. I, że właśnie dlatego robimy to porozumienie, że innej opcji nie zakładamy. To jest nasza strategia zwycięstwa - powiedział Hołownia.

Jak dodał, druga rzecz, "która powinna tutaj jasno paść, to ta, że: dość już tej polityki, która zwraca się ku politykom, ku ich sporom, ku ich problemom i układankom". Jak mówił, potrzeba takiej polityki, która "zwraca się ku Polakom, ku wyborcom, ku tym, o których w całej polityce powinno chodzić".

- Żeby coś było wielkiego, musi być dobrze przygotowane. Mamy uczciwy plan dla Polski. Przedsiębiorczej, gospodarnej. Mamy plan, jak te wybory wygrać - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. - Jesteśmy pierwszymi ugrupowaniami w Sejmie i Senacie, które połączyły swoje siły - dodał.

Szef PSL: wspólny rząd jest możliwy z partiami demokratycznymi

- Jesteśmy otwarci na współpracę. I może to oczekiwanie, które było często wyrażane przez wielu - o jednej liście, które nie daje efektów, bo nikt tego nie potwierdzi - nie spełnia się i możecie być tym trochę rozczarowani. Ale chcę wam nakreślić perspektywę przyszłości: wspólny rząd jest możliwy z partiami demokratycznymi. I to my wyraźnie deklarujemy, że taki wspólny rząd z partiami demokratycznymi po kolejnych wyborach chcemy tworzyć - mówił szef PSL.

Dla Polski 2050 Szymona Hołowni będzie to pierwszy start w wyborach parlamentarnych. Sam lider partii zdobył już pewne doświadczenie wyborcze w 2020 roku, gdy startował w wyborach prezydenckich. Hołownia zajął wówczas trzecie miejsce z poparciem 13,87 proc.

Polskie Stronnictwo Ludowe startowało w ostatnich wyborach do Sejmu wspólnie z ruchem Pawła Kukiza. Koalicji Polskiej udało się zająć czwarte miejsce z wynikiem 8,55 proc., co przełożyło się 30 mandatów w Sejmie. Sojusz PSL z Kukizem przetrwał do listopada 2020 roku.

