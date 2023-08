Hołownia i Kosiniak sypnęli wyborczymi obietnicami. "PiS tego nie zrobił"

W niedzielę w Płocku odbyły się Dożynki Krajowe PSL, w których oprócz ludowców i szefa tego ugrupowania, uczestniczył m.in. przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia. – Jesteśmy jedynym prawdziwym reprezentantem polskiej wsi, polskich rolników i spraw, które dotyczą tego obszaru życia, działalności, obszaru, w którym chcemy oddychać, chcemy żyć, chcemy pracować – powiedział Kosiniak-Kamysz. Hołownia mówił z kolei, że Polska 2050 i PSL zbudowały jedyny blok po stronie opozycji demokratycznej. Lider ludowców przedstawił trzy gwarancje wyborcze:

zatrzymanie niekontrolowanego sprowadzania do Polski zboża i innych produktów rolnych z Ukrainy;

wprowadzenie definicji aktywnego rolnika;

zmianę regulacji dotyczących produkcji rolnej i zwierzęcej.

– Jedyną szansą na zwycięstwo, dzisiaj powiem przekornie, nie jest zajęcie pierwszego miejsca. Dzisiaj jedyna szansą na zwycięstwo, rządy demokratyczne i odsunięcie szkodników od władzy, jest zajęcia trzeciego miejsca – ocenił prezes PSL. Jak dodał, "ten kto zajmie trzecie miejsce zdecyduje". – Jak to będziemy my, to będzie rząd demokratyczny i odsunięcie szkodników od władzy. Jak będzie ta partia, która z nami konkuruje, to pójdą i padną sobie w ramiona – dodał Kosiniak-Kamysz.

Obietnice Trzeciej Drogi przed wyborami

Szymon Hołownia stwierdził, że cieszy się z tego, iż Polska 2050 ma koalicjanta, który jako jedyny reprezentuje interesy polskiego rolnika. – Nasz partner jest lojalny. Tak, jak polskiego rolnika nigdy nie zdradził, tak nigdy nie zdradzi. To jest fundament nadziei, którą chcemy dziś razem ponieść do przodu – ocenił.

Przewodniczący Polski 2050 wymienił zadania, które chce realizować razem z PSL. – Dla polskiej wsi chcemy przynieść rozwiązanie problemu wykluczenia komunikacyjnego – zadeklarował Hołownia. Dodał, że już dziś trzeba zwiększyć dwukrotne fundusz rozwoju lokalnej infrastruktury kolejowej, do 20 mld zł. – Trzeba zorganizować – i to jest możliwe, i to szybko – autobus do każdej gminy, w każdej gminie, połączenia kolejowe w każdym powiecie, do każdego powiatu. To jest do zrobienia. PiS tego nie zrobił. PiS polską wieś zawrócił z drogi rozwoju – mówił lider Polski 2050.

Według niego PiS doprowadził też do tego, że dziś polskie dzieci z obszarów wiejskich zdają o 10-15 proc. gorzej egzaminy maturalne niż dzieci z miast. – Nie może być tak, że to kod pocztowy twojej miejscowości decyduje o tym, jakie masz szanse w życiu – stwierdził Hołownia. Zapowiedział też żłobek w każdej polskiej gminie i "doprowadzenie do tego, że w Polsce wreszcie będzie się opłacało produkować żywność ekologiczną".

RadioZET.pl