Hołownia odpowiada Kaczyńskiemu. "Rozumiem, że powinienem zostać rozstrzelany"

Jarosław Kaczyński powiedział w czwartek "Gazecie Wyborczej", że Szymon Hołownia łamie prawo i powinien zostać osadzony. Oznajmił konkretnie, że marszałek Sejmu "łamie artykuł 137 kodeksu karnego, uczestniczy w akcji siłowej zmiany ustroju państwa", co jest "bardzo ciężkim przestępstwem, zbrodnią". Hołownia odniósł się do tych oskarżeń w typowym dla siebie stylu.

Szymon Hołownia odpowiada Jarosławowi Kaczyńskiemu

- Bardzo się cieszę, że pan Kaczyński mówi o wcześniejszych wyborach, zamachu stanu, że stosowany jest terror, że ja popełniłem zbrodnie. Nie nadążam już trochę za tym potokiem metafor i ciężkich oskarżeń, które pan prezes Kaczyński rzuca - przyznał Szymon Hołownia w rozmowie ze zgromadzonymi w Sejmie dziennikarzami.

- Trudno jest też mi się do tego odnosić, bo te słowa nadużywane tracą swoją wagę. Jeżeli ktoś mówi, że dochodzi do terroru, to chyba w życiu nie widział ani nie słyszał o terrorze rzeczywiście i nie wie, jak ludzie w warunkach terroru są traktowani - dodał.

Następnie odniósł się do słowach o "zbrodni", które padły z ust Kaczyńskiego. - Jeżeli mnie oskarża o zbrodnie, to rozumiem, że powinienem zostać rozstrzelany, zdaniem pana Kaczyńskiego, bo takie kary przewidywane są za zbrodnie - podsumował marszałek Sejmu.

Na koniec marszałek odniósł się do specyficznej retoryki prezesa PiS. Ocenił, że "retorycznie można wszystko, natomiast czasem jest tak, że jak się za daleko zabrnie w retorykę, to się robi za mało sensu" i spostrzegł, że tak właśnie jest w przypadku nieproporcjonalnych oskarżeń wysuwanych przez Kaczyńskiego.

Źródło: Radio ZET