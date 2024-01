Hołownia po spotkaniu z Dudą. "Pozostajemy przy swoich stanowiskach"

Andrzej Duda rozmawiał w poniedziałek z Szymonem Hołownią na temat kwestii wygaszenia mandatów polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezydent wystąpił na briefingu prasowym, podczas którego przyznał, że nie doszli do porozumienia z marszałkiem Sejmu.

Hołownia spotkał się z Dudą. "Pozostaliśmy przy swoich stanowiskach"

Hołownia również opowiedział dziennikarzom o przebiegu i konkluzjach spotkania, które trwało ok. 1,5 godziny. - Atmosfera była dobra. Nie mogę powiedzieć, że spijaliśmy sobie z dziubków, bo jednak są bardzo istotne różnice między nami - oświadczył.

- Natomiast rozmowa toczyła się w poczuciu odpowiedzialności za państwo i tego, że my, mimo różnicy stanowisk, musimy zadbać o to, żeby tego kryzysu nie eskalować i nie doprowadzać do niepotrzebnych emocji, których dziś i tak mamy za dużo - przekazał marszałek.

Hołownia podkreślił, że zarówno on, jak i prezydent Duda "pozostali przy swoich stanowiskach". - Prezydent podtrzymuje swoje najgłębsze przekonanie, że Kamiński i Wąsik zostali już ułaskawieni, natomiast ja stoję na stanowisku, że wyrok Sądu Okręgowego jest w tej sprawie jednoznaczny i pociąga za sobą konsekwencje - powiedział.

Źródło: Radio ZET