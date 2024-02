Hołownia pod lupą KNF. Chodzi o jego słowa ws. zmian w Orlenie

9 lutego marszałek Sejmu Szymon Hołownia na konferencji prasowej w budynku parlamentu odniósł się do wątpliwości dotyczących zasiadania w radzie nadzorczej PKN Orlen mecenasa Tomasza Sójki.

Hołownia pod lupą KNF. Chodzi o słowa ws. członka rady nadzorczej Orlenu

- Rozmawialiśmy wczoraj i razem uznaliśmy, że lepiej będzie dla przejrzystości procesu, żeby złożył dymisję i taką dymisję pan profesor złoży - powiedział marszałek, informując o spodziewanej rezygnacji Sójki z zasiadania w radzie nadzorczej Orlenu.

Dopiero po południu koncern w komunikacie potwierdził, że Sójka złożył rezygnację. Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski odpowiedział na pytania Radia ZET, dotyczące tej sprawy.

„Sprawa, o którą Pan pyta, jak każda sytuacja, w której pojawiają się wątpliwości dotyczące możliwości naruszenia przepisów obowiązującego prawa w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych, jest poddawana przez Urząd KNF wnikliwej analizie. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia tych przepisów, podjęte zostaną stosowne czynności nadzorcze” - napisał.

Obowiązki informacyjne spółek publicznych uznawane są za podstawową gwarancję ładu na rynku kapitałowym. Chodzi o to, aby każdy akcjonariusz miał równy dostęp do pełnych danych na temat spółki. Za złamanie obowiązków informacyjnych grożą kary grzywny: w przypadku osób fizycznych do 2 mln złotych, a w przypadku innych podmiotów do 4 mln zł.

Źródło: Radio ZET