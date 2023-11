Hołownia reaguje na prośbę Morawieckiego. "To się dzieje w jego snach"

Premier zwraca się do mnie ze sprawami ważnymi dla Polaków. Uwielbiam słuchać, jak pan premier niezrażony niczym, ani pogodą, ani rzeczywistością, ani wynikiem wyborów, opowiada cały czas te same wspaniałe opowieści z mchu i paproci – powiedział na konferencji marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zapowiedział, że nowa koalicja nie pójdzie na współpracę z tymi, którzy „nagle rzucili się do pracy”.