"Panie pośle, gwiazdka już niedługo". Hołownia reaguje na słowa Glińskiego

Donald Tusk został w poniedziałek wybrany przez Sejm na premiera. We wtorek o godz. 10 szef PO rozpoczął wygłaszanie swojego expose, po którym parlamentarzyści zagłosują nad wotum zaufania dla jego gabinetu.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości kilkukrotnie zakłócali wystąpienie Tuska, m.in. wtedy, gdy odczytywał on manifest Piotra Szczęsnego (który w październiku 2017 roku dokonał przed Pałacem Kultury i Nauki samospalenia w akcie sprzeciwu wobec rządów PiS).

Gliński krzyknął w trakcie expose Tuska. Hołownia zareagował

W pewnym momencie do mównicy sejmowej podszedł ustępujący minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Powiedział, że "godzina już minęła", po czym wręczył Tuskowi "100 konkretów" - program Koalicji Obywatelskiej z kampanii przed wyborami parlamentarnymi.

Nowy premier skomentował to, mówiąc, że "fajnie się na sercu robi, gdy oglądacie to biało-czerwone serce". Nawiązał tu do znaku graficznego KO. - Bo polskie serce jest biało-czerwone. Ten symbol naprawdę jest dla nas ważny i oznacza autentyczną empatię wobec wszystkich, którzy będą jej potrzebować - podkreślił.

Nagle z sali odezwał się Piotr Gliński, który wspomniał o "ośmiu gwiazdkach" i żeby "pan coś o tym powiedział". Przypomnijmy, że było to hasło, które zdobyło popularność w trakcie Strajków Kobiet w 2020 roku, a oznaczało "j***ć PiS", czyli ostrą formę protestu wobec władzy. Wtedy, nie po raz pierwszy tego dnia, zainterweniował marszałek Sejmu.

- Panie pośle Gliński, gwiazdka już niedługo. Pan cały czas o tych ośmiu gwiazdkach, jedna wystarczy, niebawem - powiedział Szymon Hołownia, wywołując salwy śmiechu na sali plenarnej. Zachowanie odchodzącego ministra kultury skomentował także Tusk. - Ciągle słyszę o tych ośmiu gwiazdkach. Państwo to chyba lubicie, macie z tym jakieś skojarzenia, a mnie by nawet do głowy nie przyszło, żeby o tym pomyśleć - stwierdził.

