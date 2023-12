Hołownia rozważa zmianę procedur w Sejmie. "Pierwsza taka sytuacja"

Grzegorz Braun wywołał we wtorek skandal, traktując gaśnicą świece zapalone w Sejmie z okazji Chanuki, a następnie wygłaszając przemówienie nacechowane antysemicko i propagujące nienawiść. Do sprawy odniósł się m.in. Szymon Hołownia, którzy stwierdził, że jeśli Konfederacja nie odetnie się od Brauna, nie będzie dla niej miejsca w Prezydium Sejmu. Marszałek mówił też o nowych procedurach, które być może zostaną wymuszone przez zaistniałą sytuację.

Szymon Hołownia o możliwej zmianie procedur w Sejmie

Marszałek Sejmu to, co się stało, nazwał "absolutnie głupim i bestialskim aktem, który w jasny sposób wpisuje się w oczekiwania wrogów Polski". Jego teza wpisuje się w słowa marszałka seniora Marka Sawickiego, który orzekł w środę, że zachowanie Brauna było inspirowane z Kremla. - Komu zależało, by w tak ważnym dla Polski dniu wydarzyło się coś takiego w polskim Sejmie? To jest w oczywisty sposób rosyjska agenda - ocenił marszałek Hołownia.

Następnie rozważa, dlaczego Straż Marszałkowska nie powstrzymała Brauna. - Rozmawialiśmy ze Strażą Marszałkowską, ta sekwencja trwała 7-8 sekund. Strażnicy nam mówią: "myśmy byli szkoleni do ochrony posłów, a nie do rzucania ich na ziemię, obezwładniania i stosowania wobec nich przemocy fizycznej". Oczywiście porozmawiamy ze Strażą Marszałkowską, co będzie można udoskonalić - udoskonalimy, ale ci, którzy mówią, że to się stało dlatego, że zlikwidowaliśmy barierki pod Sejmem czy że dziennikarze mogą się po nim swobodnie przemieszczać, są hipokrytami - orzekł Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu kontynuował, że "tego bestialskiego aktu dokonał poseł RP, jeden z nas, nasz kolega z ław poselskich, człowiek, który cieszy się immunitetem i nietykalnością".

To nie był gość Sejmu, to nie był dziennikarz, ktoś, kto wszedł nagle nie wiadomo skąd. To był poseł, to się działo w sekundach, przeanalizujemy, czy strażnik mógł działać bardziej gwałtownie i zdecydowanie. Być może trzeba będzie zmienić zalecenia w tym względzie, bo musimy wyciągnąć taką nauczkę, że to poseł może być niebezpieczeństwem w Sejmie. Może do tej pory nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, ale może teraz będziemy musieli zmienić procedury, bo po raz pierwszy okazało się, nie mogę w to uwierzyć, ale okazało się, że poseł RP może być największym zagrożeniem w Sejmie, fizycznym, dla współobywateli, nie tylko dla ojczyzny

- ocenił Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu odniósł się do zarzutów wobec jego zachowania

Hołownia odniósł się też do zarzutów, że jego "showmaństwo" rozzuchwaliło posłów. - Jeżeli ktoś wychodzi na mównicę i mówi, że ktoś jest niemieckim agentem, jeżeli ktoś mówi, że ktoś wygrał wybory tak, jak kiedyś Hitler też demokratycznie wygrał wybory, a teraz będzie robił w Polsce Kulturkampf i będzie mnie pouczał, jak powinny wyglądać standardy prowadzenia obrad w tej izbie, to ja mam z tym problem poznawczy. Sejm pozostanie miejscem otwartym i przyjaznym dla ludzi dobrej woli i, mam nadzieję, dalej oglądanym przez miliony Polaków - mówił marszałek.

Dodał, że politycy nie mogą dać się zaszantażować Grzegorzowi Braunowi, "bo jemu dokładnie o to chodzi, by z jego powodu zacząć się bać, reagować agresją i znowu się zamykać na innych". - Pan Braun dał nam szansę na zrobienie jednej rzeczy tym swoim idiotyzmem. Dał nam szansę, żeby zło dobrem zwyciężyć, a jeśli ktoś nie chce w tym dobru uczestniczyć, to już jego problem - podsumował Szymon Hołownia.

Źródło: Radio ZET