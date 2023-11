Hołownia starł się z pracownikiem TVP. Reakcja marszałka hitem w sieci

Szymon Hołownia zapowiedział w czwartek, że ostatni punkt w bloku głosowań zaplanowanym na przyszłą środę (29 listopada) to odwołanie członków komisji ds. badania rosyjskich wpływów w latach 2007-2022. - Dla mnie czymś niezrozumiałym jest, że polski parlament powołał komisję, której zakres pracy tak naprawdę dubluje zakres pracy i kompetencji służb specjalnych – mówił na konferencji marszałek Sejmu.

- Jeśli były jakieś wpływy rosyjskie w tych latach, o których mówi ustawa tworząca tę komisję, to od czego mamy służby? Powinniśmy już dawno o nich wiedzieć – ocenił Hołownia.

Podczas konferencji lider Polski 2050 dodał, że członkowie powołanej za rządów PiS komisji zarabiają powyżej 12 tys. zł miesięcznie. Już we wtorek lider PO Donald Tusk zapowiedział odwołanie składu komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Do tej sprawy nawiązał nieoczekiwanie obecny na konferencji pracownik propagandowej TVP. - Dlaczego ta komisja miałaby zostać odwołana? Skoro pozostanie komisja ds. Pegasusa? - zapytał.

- Cały problem polega na tym, że jeżeli chodzi o używanie Pegasusa, to służby specjalne są podejrzane o używanie go w nieuprawniony sposób. Jeżeli masz co do kogoś jakieś podejrzenia, to prosisz innych, żeby zweryfikowali te podejrzenia, a nie samego zainteresowanego – mówił Hołownia. W jego ocenie ta sprawa "bulwersuje miliony Polaków".

Następnie wrócił do tematu komisji ds. wpływów rosyjskich. - Przypomnę panu, ale też i wszystkim, że PiS rządziło w Polsce osiem lat, miało wszystkie narzędzia i wszystkie służby świata do tego, żeby złapać każdy wpływ rosyjski, jaki tylko mógł się w Polsce pojawić – stwierdził. Starcie Hołowni z pracownikiem TVP można obejrzeć od 37 minuty relacji z konferencji prasowej marszałka Sejmu.

- Te wpływy rosyjskie były właśnie też wśród służb specjalnych w tamtych latach – wtrącił pracownik TVP Info. Hołownia nie krył zdziwienia takim pytaniem. - Chce pan powiedzieć, że za rządów Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera do spraw bezpieczeństwa w służbach polskich były rosyjskie wpływy? To chciał pan powiedzieć? To przerażające – odparł Hołownia.

Pracownik TVP Info tłumaczył, że nie mówi, że te wpływy były, ale mogły występować. - Czyli domaga się pan, żebyśmy zbadali teraz, czy w służbach za rządów wicepremiera Kaczyńskiego, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, byli rosyjscy agenci i rosyjskie wpływy, bo nie ma pan co do tego pewności? - dociekał marszałek Sejmu. W ocenie Hołowni, po rozmowach nowej koalicji "może rzeczywiście trzeba to jeszcze bardziej wnikliwie sprawdzić, jak sprawował się wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński" w tej sprawie. - Ale po kolei. Najpierw afera wizowa, Pegasusa, wybory kopertowe. Bardzo chętnie się dowiemy, krok po kroku, prawdy – podsumował. Odpowiedzi Hołowni zaimponowały wielu internautom.

"Szymon Hołownia z gracją baletmistrza robi miazgę z funkcjonariusza TVPiS" – czytamy w jednym z komentarzy w serwisie X.

"To, co „skromny marszałek rotacyjny Szymon Hołownia zrobił, odpowiadając na pytanie pana z #TVPInfo, to się nazywa mistrzostwo świata" – skomentowała inna internautka

