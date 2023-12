Hołownia stawia ultimatum Konfederacji. "Mam wyrobione bardzo jasne zdanie"

Szymon Hołownia odniósł się w środę 13 grudnia po raz kolejny do wydarzeń z wtorku. W Sejmie poseł Grzegorz Braun użył gaśnicy proszkowej, by ugasić ustawioną na korytarzu świecę chanukową. W pewnym momencie spryskał w twarz kobietę, która rzuciła się do obrony tradycyjnej żydowskiej świecy, zapalonej z okazji święta Chanuki. Wybuchł skandal, który odbił się echem nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Marszałek Sejmu postawił w tej sprawie Konfederacji istotny warunek. - Mam w tej sprawie wyrobione bardzo jasne zdanie. Nie konsultowałem tego jeszcze z moją siłą polityczną, z Polską 2050. Jeżeli Konfederacja uzna, że pan Braun nadal będzie miał miejsce w jej szeregach, to nie powinno być miejsca dla przedstawiciela Konfederacji, z panem Braunem na pokładzie, w Prezydium Sejmu - przekazał Hołownia.

Ultimatum Hołowni dla Konfederacji. "To rosyjska agenda"

W Prezydium Sejmu Konfederację reprezentuje wicemarszałek Krzysztof Bosak. Już po tym, jak Braun użył gaśnicy, Bosak – prowadzący wówczas obrady Sejmu – pozwolił Braunowi zabrać głos na mównicy, by odnieść się do sprawy. Politycy Konfederacji lakonicznie potępili czyn Brauna, jednak Bosak uciekał przed dziennikarzami, którzy chcieli rozmawiać o tej sprawie.

W ocenie Hołowni wniosek w tej sprawie będzie głosowany na obecnym posiedzeniu Sejmu tuż przed świętami. Podkreślił, że nowa koalicja czeka na stanowczy ruch Konfederacji. - Najprawdopodobniej w przyszłą środę, może w czwartek. Czekamy też na ich decyzję, bo powinna być absolutnie jasna, klarowna. Wszyscy chyba zgadzamy się co do tego, że ten absolutnie agresywny, głupi, bestialski akt, który wczoraj miał tutaj miejsce, też w jasny sposób wpisuje się w oczekiwania wrogów Polski - ocenił Hołownia. Zaznaczył, że występek Brauna "to jest w oczywisty sposób rosyjska agenda".

Dopytywany o kwestię reakcji Straży Marszałkowskiej Hołownia odpowiedział, że we wtorek odbyły się już rozmowy w tej sprawie. - Co będzie można udoskonalić, udoskonalimy. [...] To się działo dosłownie w sekundach. Przeanalizujemy, czy strażnik mógł zareagować bardziej gwałtownie i zdecydowanie. Być może trzeba będzie zmienić zalecenia w tym względzie. Może musimy wyciągnąć nauczkę, że to poseł może być niebezpieczeństwem w Sejmie - zauważył Hołownia.

Zdaniem marszałka Sejmu, właściwym gestem byłoby to, żeby wszyscy pojawili się na ponownym zapaleniu świecy chanukowej. "Prawdopodobnie jutro będzie to zapalenie świecy chanukowej o godz. 16.00. Potwierdzę to z ministrem Cichockim. Trwają rozmowy z gminą żydowską" - poinformował.

Marszałek Sejmu wykluczył posła Brauna z obrad i zapowiedział skierowanie przeciwko niemu wniosku do prokuratury m.in. o zakłócanie obrządku religijnego. Hołownia ogłosił także, że Prezydium Sejmu ukarało Brauna odebraniem połowy uposażenia na 3 miesiące i całości diety na pół roku. Prezydium upoważniło Kancelarię Sejmu do złożenia zawiadomień do prokuratury. Klub Lewicy złożył wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu, argumentując, że po incydencie dopuścił Brauna do głosu i umożliwił mu wygłoszenie antysemickiego wystąpienia.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła postępowanie w sprawie wtorkowych wydarzeń w Sejmie z udziałem Posła na Sejm RP - podał w środę PAP rzecznik tej prokuratury Szymon Banna.

