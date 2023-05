Hołownia stracił dziewictwo polityczne. Skorzysta Konfederacja?

Mimo nawoływań do powołania jednej listy, w których dominuje Donald Tusk - szef Platformy Obywatelskiej - na dziś trudno sobie wyobrazić, że do Platformy i Nowoczesnej, występujących pod szyldem Koalicji Obywatelskiej, dołączą politycy PSL i Polski 2050. Trudno przynajmniej wyobrazić sobie taki scenariusz Radosławowi Grucy, bo już redaktor Makarewicz nie ukrywa, że za miesiąc lub dwa, jeśli sondaże nie poprawią się ugrupowaniom Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza, mogą oni dojść do wniosku, że może lepiej przyłączyć się do najsilniejszego niż ryzykować polityczne życie i przekroczenie progu 8 proc., który będzie obowiązywać PSL i Polskę 2050, jeśli wystartują jako koalicja.

Dziennikarze RadioZET.pl podsumowali zamieszanie na opozycji, ale jeśli w czymś byli zgodni, to w tym, że to dopiero początek ostatecznego układania się opozycji, a przynajmniej do 4 czerwca napięcie między ugrupowaniami wciąż będzie powracać. Makarewicz zauważył, że Hołownia sam pozbywa się atutu, jakim może być pierwszy samodzielny start w kampanii, bo do tej pory występował on jedynie jako kandydat w wyborach prezydenckich.

Konfederacja trzecią siłą w nowym Sejmie?

Gruca przyznawał, że PSL jako partia, w której rządzą stare polityczne wygi, może szybko ograć "ogórków Szymona", czyli ludzi bez doświadczenia w wielkiej polityce. Obaj zastanawiali się, czy premię za świeżość, średnio od kilku do ponad 10 proc. weźmie w nadchodzących wyborach Polska 2050 czy może - dzięki Sławomirowi Mentzenowi - będzie to Konfederacja, czyli trójporozumienie narodowców, korwinistów i ludzi związanych z Grzegorzem Braunem.

Na deser nasi dziennikarze w Kontrowersji Tygodnia ujawniają, jak dalece namieszać mogą w polskiej polityce nowe technologie. O tym, jak potężną bronią zastosowaną przeciwko opozycji może być system Pegasus wiadomo od lat, ale technologia może nie tylko służyć zbieraniu haków, ale też ujawnianiu prawdy o brudnych grach politycznych.

Ostatnio, dzięki analizie zdjęcia jednej z hejterek wspierających Solidarną Polskę, wykonanej przez dziennikarzy Wirtualnej Polski i TVN24.pl ujawniono, że może być ona jedną z pracownic prokuratury. Teraz powody do niepokoju może mieć Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk.

Aplikacja sprawdzi, kiedy politycy kłamią

Powód? Wojciech Dudziński, jeden z najlepszych audytorów śledczych w Polsce uruchamia projekt, w którym będzie demonstrował skuteczność izraelskiej technologii analizującej nagrania głosowe osób publicznych. W jaki sposób? Aplikacja, którą dysponuje została stworzona przez izraelskich naukowców i była wykorzystywana przez Mossad, administracje państw z Ameryki Południowej oraz m.in firmy ubezpieczeniowe i rekrutacyjne jako głosowy wykrywacz kłamstw.

Aplikacja sprawdza, w których miejscach wypowiedzi osoba, której głos nagrano, mija się z prawdą. Według badań izraelskich specjalistów jej skuteczność wynosi 90 proc., a mimo że zawsze znajdą się sceptycy, rzadziej znajdują się odważni, którzy mogliby dla porównania skuteczności izraelskiej technologii poddać się badaniu na wariografie.

Czy polscy politycy przestaną udzielać wywiadów, czy może jednak okaże się, że nawet wśród nich można znaleźć ludzi, którzy jednak mówią prawdę? Start projektu nazwanego "Serum Prawdy" zapowiadany jest w najbliższych dniach, ale w naszym podcaście mówimy o nim pierwsi.

RadioZET.pl