Hołownia surowo oceniony. "Został rozegrany przez Tuska", "będzie twarzą awantur"

Marcin Mastalerek z Kancelarii Prezydenta komentował w Programie I Polskiego Radia pierwsze dni pracy nowego Sejmu. - Dziś trwa miesiąc miodowy marszałka Szymona Hołowni. To był kiedyś świetny dziennikarz, showman, człowiek uzdolniony medialnie. Wykorzystuje swoje okienko medialne, ale ono się za chwilę skończy - ocenił.

- Za chwilę, jeśli premierowi Mateuszowi Morawieckiemu nie uda się powołać rządu, powstanie nowy rząd i wtedy oczy opinii publicznej będą skierowane na nowy rząd, a marszałek Hołownia zostanie w Sejmie bez wicemarszałka z największego klubu parlamentarnego, na którego głosowało siedem i pół miliona osób - zauważył szef gabinetu prezydenta, odnosząc się do decyzji Sejmu, który nie wybrał na wicemarszałka kandydatki PiS Elżbiety Witek.

Mastelerek: Hołownia będzie twarzą jednej wielkiej awantury

- To będzie oznaczało jedną wielką awanturę. Marszałek Hołownia będzie twarzą jednej wielkiej awantury w Sejmie, jeszcze większej niż było to w poprzednich kadencjach - ocenił Mastalerek. - To marszałkowi Hołowni powinno zależeć na tym, żeby był wicemarszałek z Prawa i Sprawiedliwości - dodał.

Według szefa Gabinetu Prezydenta Szymon Hołownia został "rozegrany przez Donalda Tuska, który jest dużo bardziej doświadczony". - Kiedy skończy się to okienko medialne, miesiąc miodowy, to marszałek Hołownia zostanie twarzą awantury i wszyscy będą mu każdego dnia wypominali: "Jest pan marszałkiem Sejmu, w którym pierwszy raz w historii największy klub parlamentarny nie jest w prezydium, nie ma wicemarszałka Sejmu". To będzie powtarzane jak mantra – powiedział Mastalerek.

Zaznaczył, że "będą wybuchały w Sejmie z tego powodu awantury". - Największym zwycięzcą tego będzie premier Donald Tusk, największym przegranym - marszałek Szymon Hołownia – ocenił.

Źródło: Radio ZET/ Anna Kruszyńska (PAP)