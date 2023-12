Hołownia to zrobił, mimo że sala zareagowała śmiechem. Nagranie jest hitem sieci

Szymon Hołownia pokazał w sieci swój pierwszy podcast, który zapowiedział jeszcze 13 listopada. Lider Polski 2050 ma go zamiar nagrywać cyklicznie. - Drodzy Państwo, jeśli tylko wyrazicie wolę, będziecie gośćmi tego podcastu - mówił w dniu, kiedy został wybrany marszałkiem Sejmu. Mimo że posłowie, a nawet prezydent, zareagowali wtedy śmiechem, Hołownia wytrwał w swoim pomyśle.

Hołownia nagrał podcast. Pokazał salę plenarną w Sejmie

W sobotę na YouTube Sejmu pojawiło się wideo "Sejm. Nowe otwarcie z marszałkiem Szymonem Hołownią". Lider Polski 2050 oprowadził widzów po sali plenarnej, a towarzyszył mu Mikołaj Kałuszko z Wszechnicy Sejmowej. Nagranie trwa 22 minuty. Dotychczas (do godziny 20 w sobotę) materiał wyświetliło ponad 340 tys. osób.

Hołownia pokazał nieznane zakątki sali plenarnej, m.in. tajemniczą skrytkę w swoim biurku. — Pytałem, co to za szafka. Co tu można schować lub co tu się znajduje, ale... tego nie wie nikt. Można umieszczać tu różne dowolne przedmioty — powiedział na nagraniu Hołownia.

– Słodkie przekąski — zasugerował Kałuszko. — Właśnie może tak trzeba o tym myśleć. Choć nie jestem zwolennikiem posłów konsumujących przekąski na sali — mówił marszałek.

Oglądaj

Zdradził też, gdzie siedzi, gdy nie prowadzi obrad. Okazuje się, że jego miejsce ma numer 167. - Mam fajnych kolegów z ławki: Izabelę Leszczynę z PO i dra n. med. Władysława Kosiniaka-Kamysza z PSL - dodał.

Autor podcastu o Sejmie pokazał także "ciemny salonik", który znajduje się za salą plenarną. – Miejsce, do którego można wyjść na szybką konsultację z Konwentem Seniorów, z prezydium, jak jest za duża temperatura na sali zaprosić jakiegoś posła, żeby wygłosić mu kojące orędzie – tłumaczył.

Źródło: Radio ZET/Sejm