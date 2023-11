Hołownia ujawnia plan na 13 listopada. "Ekscytująca druga część poniedziałku”

Szymon Hołownia powiedział w środę, że jego kandydatura na marszałka Sejmu “jest na stole”. - Ale nie została jeszcze uzgodniona przez nas wszystkich - zastrzegł lider Polski 2050.

Hołownia na konferencji w Sejmie mówił o tym, jak wyobraża sobie jego pracę w nowej kadencji. Zapytany, czy wszystkie kluby będą miały swoich reprezentantów w prezydium Sejmu, czyli wicemarszałków, odpowiedział, że trwają uzgodnienia z przedstawicielami wszystkich sił parlamentarnych.

Hołownia o pierwszym posiedzeniu Sejmu 13 listopada

- Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja w dniu posiedzenia, ile kół i klubów znajdzie się na sali. Rozmowy trwają - przekazał.

Szymon Hołownia powiedział również, jaki jest plan na pierwsze posiedzenie 13 listopada. - Najpierw wybór marszałka, a później czeka nas ekscytująca druga część poniedziałku w postaci wyboru prezydium - zapowiedział.

Polityk zadeklarował, że chce, aby Sejm pracował sprawnie i przestał kojarzyć się “z cyrkiem czy miejscem, w którym ludzie się za łby biorą”. Zobowiązał się, że w wyższej izbie parlamentu nie będzie przepychanek o komisje czy “stołki w prezydium Sejmu”. - Postaramy się to zrobić tak, żeby to był rzeczywiście nowy Sejm, nowa jakość i żeby ludzie to zobaczyli - wyjaśnił.

Pytany o to, jak wyobraża sobie współprace z Ryszardem Terleckim i Elżbietą Witek z PiS, odparł, że “z tego co słyszał, Terlecki nie jest kandydatem na wicemarszałka”, a Elżbieta Witek “ewidentnie nabyła dużego doświadczenia”. - Ale to doświadczenie niestety czasami kończyło się wpadkami, jak reasumpcja czy sala kolumnowa [obrady w sali kolumnowej zarządził marszałek poprzedniej kadencji, Marek Kuchciński z PiS – przyp. red.]. Z tego też trzeba będzie wyciągnąć wnioski. Będą rozmowy z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości [ws. kandydatów tej partii na wicemarszałków - przy. red.] - zaznaczył Hołownia.

Lider Polski 2050 i Trzeciej Drogi zapewnił również, że dziennikarze będą mieli swobody dostęp do Sejmu wszędzie tam, gdzie nie uniemożliwiają tego względy bezpieczeństwa. Zapowiedział również, że znikną barierki, którymi PiS ogrodził Sejm.