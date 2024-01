Hołownia w TVP Info grzmi o skandalu w Sejmie. “Przejaw chamstwa”

Szymon Hołownia udzielił w czwartek wywiadu stacji TVP Info. Marszałek Sejmu skrytykował zachowanie Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom z PiS. Według posłanki Agnieszki Kłopotek z PSL polityczka Prawa i Sprawiedliwości powiedziała w środę do Magdaleny Filiks z KO: “gdybym miała taką matkę, to bym się zabiła”. Nastoletni syn Magdaleny Filiks w marcu 2023 roku popełnił samobójstwo.

Są takie momenty, gdy przekraczane są granice. Mieliśmy do czynienia z taką sytuacją wczoraj. Jedna z posłanek Prawa i Sprawiedliwości ewidentnie przekroczyła granicę w stosunku do innej posłanki - mówił Hołownia w TVP Info.

Hołownia w TVP Info. Marszałek Sejmu skrytykował Agnieszkę van Heukelom

- Pomówiła ją, obraziła, dotknęła jakichś rzeczy bardzo prywatnych w sposób, który absolutnie nie powinien mieć miejsca. To było hańbiące, będące przejawem chamstwa zachowanie – nie krył oburzenia marszałek Sejmu. Hołownia dodał: takie rzeczy powinny być usuwane z sali sejmowej, nie powinny mieć na niej miejsca.

- Mamy święte prawo do tego, aby się nie zgadzać i mamy toczyć ze sobą spór, po to jest ten Sejm, ale nigdy nie można przekroczyć tej granicy, gdy ktoś zostanie dotknięty. Ja miałem takie swoje powiedzenie, że możesz w polityce wszystko, ale nie możesz doprowadzić do tego, żeby przez to, co usłyszy ktoś, płakało jego dziecko. My jesteśmy gruboskórni, poradzimy sobie, ale nie może płakać twoje dziecko przez to, co słyszy na twój temat - zaznaczył Hołownia.

Marszałek powiedział również, że jego zadaniem na sali sejmowej jest uspokojenie sytuacji. - Mogę starać się tonować emocje, starać się dać tym ludziom poczucie, że ich szanuję. Nawet jak się z nimi fundamentalnie nie zgadzam. Bywam złośliwy, ironiczny, oni też, ale chciałbym mieć takie poczucie, że z każdym z tych posłów, z każdym z nich, mogę minąć się na korytarzu, wypić herbatę, zamienić dwa słowa, zapytać o życie, że nigdy nie będzie między nami nienawiści - oznajmił.

Źródło: Radio ZET/TVP Info