Hołownia wygasił mandat kolejnego posła. Wiemy, kto go zastąpi

Krzysztof Brejza był dotąd posłem, a w poprzedniej kadencji parlamentu senatorem KO. W sumie przez 16 lat zasiadał w polskim parlamencie. Mandat w Parlamencie Europejskim objął po Radosławie Sikorskim, który przestał być europosłem po tym, jak 13 grudnia ub. r. został ministrem spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska.

Mandat Brejzy wygaszony. Zastąpi go Magdalena Łośko

W ubiegłorocznych wyborach Brejza startował do Sejmu z okręgu nr 4, który obejmuje m.in. Bydgoszcz oraz obszar powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego, i uzyskał 89 tys. 840 głosów. Spośród kandydatów komitetu wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI, którzy w tym okręgu nie dostali się do Sejmu, najwyższy wynik otrzymała właśnie Magdalena Łośko.

Na początku miesiąca Łośko w rozmowie z PAP potwierdziła, że obejmie mandat poselski i zastąpi Krzysztofa Brejzę.

Brejza ma tydzień na przyjęcie mandatu

W Monitorze Polskim zostało w poniedziałek opublikowane postanowienie marszałka Sejmu z 8 stycznia stwierdzające wygaśnięcie mandatu poselskiego Krzysztofa Brejzy.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym marszałek Sejmu zawiadamia, na podstawie informacji Państwowej Komisji Wyborczej, kolejnego kandydata z tej samej listy kandydatów, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu w PE w miejsce osoby, której wygasł mandat.

Oświadczenie kandydata o przyjęciu mandatu do PE powinno być złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Niezłożenie go w tym terminie oznacza zrzeczenie się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu.

Źródło: Radio ZET/PAP