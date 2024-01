Sejm w środę wznowi obrady. Jest bardzo prawdopodobne, że będą chcieli w nim wziąć udział politycy PiS i byli szefowie służb - Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Po prawomocnym wyroku skazującym za przekroczenie uprawnień w śledztwie w sprawie tzw. afery gruntowej marszałek izby wygasił ich mandaty. Decyzję bada Sąd Najwyższy, którego część izb wnosi o unieważnienie postanowienia.

"Powtarzam: czekam na wszystkie stanowiska wszystkich izb Sądu Najwyższego, które - co dla przeciętnego człowieka, tak na zdrowy rozum, jest jednak poważną aberracją - równolegle zdecydowały się orzekać w tej samej przecież sprawie. Skonsultuję się z najwybitniejszymi autorytetami prawniczymi w kraju, z ministrem sprawiedliwości, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej, partnerami koalicyjnymi i podejmę decyzję co do dalszych kroków" - mówił Szymon Hołownia w rozmowie z Gazeta.pl.

Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Szymon Hołownia: popełnili odrażający czyn

Dodał: - Sytuacja jest bardzo poważna i absolutnie bez precedensu. Wiedziałem, że kryzys związany z upartyjnianiem przez ostatnie osiem lat systemu wymiaru sprawiedliwości jest głęboki, ale szczerze powiem - nie spodziewałem się, że jest aż tak źle.

Zdaniem marszałka Sejmu za bałagan prawny w sprawie Wąsika i Kamińskiego odpowiedzialny jest poprzedni rząd. - PiS zaprowadził nas na skraj przepaści - wyjaśnił.

Szymon Hołownia potworzył, że "marszałek Sejmu nie zajmuje się sądzeniem ludzi i wysyłaniem do więzienia". - Natomiast jeśli pyta pan o sprawę karną - tak, to niestety oczywiste, że powinni iść do więzienia. Mówię: niestety, bo więzienia nikomu z posłów, których poznałem, nie jestem po ludzku w stanie życzyć. Wyrok jednak zapadł, jest prawomocny - komentował.

Dodał: - Czy panowie Kamiński i Wąsik walczyli z korupcją? Pewnie nie raz. Ale tu sądzone nie jest ich życie, bo to nie jest Sąd Ostateczny, tylko sąd okręgowy. Sądzony jest konkretny czyn, który popełnili. Czyn odrażający. Korzystając z siły i narzędzi państwa, jego służb, wykreowali przestępstwo. Nie było okoliczności, nie było pokusy, nie było przestępcy - wszystko to spreparowali, nadużywając swojej władzy. W kategoriach moralnych - szatańska robota. Państwo nie może tego zostawić ot tak, zaśpiewać: "panowie, nic się nie stało".

W poniedziałek o godz. 13:30 planowane jest spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i marszałka Sejmu ws. wygaśnięcia mandatów Wąsika i Kamińskiego. Spotkanie rano w TVN24 zapowiedział szef gabinetu politycznego prezydenta Marcin Mastalerek.

Źródło: Radio ZET/Gazeta.pl