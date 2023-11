Hołownia zdecydował. Postawił na bliskiego współpracownika. "Kryształowy człowiek"

Po wyborach parlamentarnych, mimo formalnego zwycięstwa PiS, to dotychczasowa opozycja demokratyczna (KO, Lewica, Trzecia Droga) ma większość w Sejmie. Widać to było m.in. w trakcie wyboru Szymona Hołowni na marszałka Sejmu.

Sam Hołownia zaprowadził już w parlamencie kilka decyzji. Jedną z nich jest mianowanie nowej osoby kierującej Kancelarią Sejmu. Lider Polski 2050 potwierdził, że nie jest ją już Agnieszka Kaczmarska.

Hołownia podjął decyzję. Wiadomo, kto będzie szefem Kancelarii Sejmu

- To prawda, podała się do dymisji. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o ten okres przejściowy, to pani minister jest bardzo pomocna, bardzo wdraża też moją ekipę do działania. Ta dymisja będzie mogła wejść w życie po tym, kiedy uzyskam opinię sejmowej komisji regulaminowej - powiedział w środę w rozmowie z TVN24.

Przekazał, że nowym szefem Kancelarii Sejmu ma zostać Jacek Cichocki - były minister w rządach premiera Donalda Tuska i Ewy Kopacz, który od kilku lat współpracuje z Szymonem Hołownią w ramach Polski 2050 oraz koalicji z PSL pod szyldem Trzecia Droga.

- To mój wieloletni współpracownik jeszcze od czasu kampanii prezydenckiej, człowiek, do którego mam zaufanie, i człowiek, o którym obok Władysława Kosiniaka-Kamysza mogę powiedzieć, że jest absolutnie kryształowym człowiekiem, skrajnie uczciwym, typem państwowca - powiedział marszałek Sejmu.

Jacek Cichocki. Kim jest nowy szef Kancelarii Sejmu?

Jacek Cichocki ma niespełna 52 lata, z wykształcenia jest socjologiem i politologiem. W latach 2004-07 kierował Ośrodkiem Studiów Wschodnich. Następnie trafił do polityki.

Był m.in. sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2008-11), ministrem spraw wewnętrznych (2011-13) oraz szefem KPRM (2013-15). W 2020 roku stanął na czele sztabu wyborczego Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich.

Źródło: Radio ZET/PAP