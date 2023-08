Hołownia zdecydował. Wiadomo, skąd wystartuje w wyborach do Sejmu

Szymon Hołownia poinformował 10 sierpnia, że wystartuje w wyborach parlamentarnych 2023 z „jedynki” na liście Trzeciej Drogi w okręgu obejmującym woj. podlaskie. Lider Polski 2050 ogłosił to na czwartkowym spotkaniu z mieszkańcami Białegostoku, z którego sam pochodzi.

- Ja przychodzę tu dzisiaj, żeby powiedzieć wam, że będę otwierał listę Trzeciej Drogi, naszej koalicji - tutaj, w Białymstoku, tutaj, na Podlasiu. Będę prosił o głosy mieszkańców Białegostoku, Łomży, Suwałk, wszystkich powiatów tego województwa, będę jeździł i uczciwie opowiadał, co da się zrobić już, a na co musimy jeszcze poczekać - ogłosił Hołownia.

Hołownia zdecydował. Wiadomo, skąd wystartuje do Sejmu

Dodał jednocześnie, że od spotkania wyborczego w Białymstoku Trzecia Siła rozpoczęła oficjalnie kampanię wyborczą po tym, gdy Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała komitet wyborczy tej koalicji Polski 2050 i PSL. Dodał, że to "najważniejsza kampania wyborcza w ostatnich 30 latach".

Hołownia przypomniał, że przed swoim wcześniejszym startem w wyborach prezydenckich również od rodzinnego miasta zaczynał kampanię. Opowiadał o swoich związkach z Białymstokiem, w którym mieszkał do czasu wyjazdu na studia, przypominał miejsca, w których mieszkał, przebywał, uczył się, zaczynał pracę w mediach, gdzie spędzał wolny czas.

Lider Polski 2050 podkreślał, że w kampanii będzie mówił o tym, co zrobić, aby "Białystok kwitł", a nie zajmował ostatniego miejsca w rankingach miast pod względem atrakcyjności do życia, żeby można było mówić o turystycznym rozwoju Suwalszczyzny zamiast np. straszenia tzw. przesmykiem suwalskim.

- Państwo nie może straszyć ludzi, państwo musi mądrze za nich odpowiadać. Cieszę się, to jest dla mnie ogromna radość, że będę mógł poprosić was o wsparcie, nie tylko dla mnie, dla całej naszej drużyny - zaapelował Hołownia.

- Dzisiaj przychodzimy do was, ja przychodzę do was i proszę was o to, abyśmy 15 października wprowadzili w Polsce jedną rzecz, której tak strasznie nam brakuje: normalność, żebyśmy wreszcie poczuli, że możemy odetchnąć głęboko, że możemy spokojnie spojrzeć w przyszłość, zając się swoimi sprawami. Żebyśmy czuli, że nikt na siebie nie szczuje, że państwo naprawdę chce się zająć tymi problemami, które dla nas są ważne - mówił na spotkaniu Hołownia.

- Świat goni do przodu, my nie mamy czas na podróże w przeszłość w wehikule pilotowanym przez pana Kaczyńskiego. Nie mamy na to czasu. Szkoda naszego czasu. Dziś musimy ostro zasuwać do przodu w stronę Polski gospodarnej, a nie marnotrawnej - podkreślił Hołownia.

RadioZET.pl/Szymon Hołownia - Facebook