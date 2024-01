Hołownia zdecydował ws. Brauna. Wydał polecenie Straży Marszałkowskiej

Szymon Hołownia zdecydował ws. posła Konfederacji Grzegorza Brauna. To pokłosie najpierw skandalicznego zachowania, kiedy parlamentarzysta zakłócił uroczystość religijną i pracę Sejmu, traktując świece chanukowe gaśnicą, a następnie sugerował, że będzie wnosił do izby broń palną.

Szymon Hołownia nakazał kontrolę Grzegorza Brauna

Treść zarządzenia z 15 stycznia udostępnił w na Twitterze/X poseł Konfederacji Roman Fritz. "Zarządza się przeprowadzanie każdorazowej kontroli bezpieczeństwa posła Grzegorza Brauna wchodzącego do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu w dniach 15-26 stycznia, w tym jego bagażu" - ujęto w dokumencie. Szymon Hołownia powołał się na regulamin Sejmu, a realizację zadania powierzył Straży Marszałkowskiej.

"Najczcigodniejszy marszałek Szymon Hołownia postanowił zastosować w praktyce charakterystyczną dla siebie otwartość, uśmiech, tolerancję tudzież delikatność, więc nakazał nękanie i poniżenie akurat tylko jednego parlamentarzysty na 560 istniejących: posła Grzegorza Brauna" - skomentował treść dokumentu Fritz.

Decyzja marszałka Sejmu to konsekwencja tego, iż Straż Marszałkowska alarmowała Szymona Hołownię, że polityk Konfederacji pytał o możliwość deponowania broni palnej na terenie Sejmu w czasie obrad. Marszałek zwrócił się do policji o informację odnośnie do pozwolenia na posiadanie broni przez Brauna.

Kiedy o ewentualne wnoszenie broni do Sejmu spytała posła dziennikarka "Gazety Wyborczej" Justyna Dobrosz-Oracz, Grzegorz Braun odpowiedział: - Pani się czaiła przed wejściem do toalety. Więc, jak pani myśli, czy wszedłem tam przypudrować nosek, czy wymienić magazynek?

