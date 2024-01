Hołownia zdradził, co powiedział prezydentowi. Wspomniał o “opcjach atomowych”

Szymon Hołownia poinformował na konferencji prasowej we wtorek, że posiedzenie Sejmu zaplanowane na ten tydzień zostało przeniesione na 16, 17 i 18 stycznia. Marszałek został zapytany o rozmowę na temat Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którą dzień wcześniej odbył z Andrzejem Dudą. Dziennikarze chcieli się dowiedzieć, jak prezydent, który nie uznaje wyroku sądu i co za tym idzie stoi na stanowisku, że Kamiński i Wąsik nadal są posłami, będzie podchodził do ustaw, które wyjdą z Sejmu bez tych dwóch polityków.

- Pan prezydent ma kłopot z tym Sejmem i z tą większością. Bardzo różnie próbuje go rozwiązywać: raz bardziej konfrontacyjnie, raz bardziej koncyliacyjnie - ocenił Hołownia. - Natomiast rzeczywiście taka sugestia z jego strony wczoraj się pojawiła, że to będzie w jego ocenie organ, co do którego będzie można mieć wątpliwości, czy jest prawidłowo obsadzony, na co odpowiedziałem panu prezydentowi, że z takimi wątpliwościami spotka się również z drugiej strony - dodał.

Konferencja Hołowni. Marszałek zdradził, o czym rozmawiał z prezydentem

Hołownia stwierdził, że jeżeli Kamiński i Wąsik zostaliby w Sejmie, to znaczna część społeczeństwa i “potężna część tego Sejmu” kwestionowałaby tę decyzję, ponieważ “zasiadałyby w nim dwie osoby, które nie powinny w nim zasiadać”. - Powiedziałem panu prezydentowi, że to jest dokładnie to, do czego doszliśmy. Zapytałem jeszcze później dwukrotnie czy trzykrotnie, jakie jest stanowisko pana prezydenta w tej sprawie, bo ono dla mnie jako marszałka Sejmu jest krytycznie ważne. Pan prezydent zostawił tu pole do dalszych rozważań i nie był już tak kategoryczny - mówił Hołownia.

Spodziewam się, że będziemy na ten temat dyskutować, ale że nikt w poczuciu odpowiedzialności za państwo żadnych opcji atomowych uruchamiał nie będzie, bo nie ma powodu - marszałek Sejmu Szymon Hołownia

Hołownia zaznaczył, że nawet jeśli toczy się spór to zadaniem prezydenta i marszałka, czyli dwóch pierwszych osób w państwie, jest deeskalacja kryzysu, a nie “dorzucanie do pieca”. - Mam wrażenie, że co do tego też chyba osiągnęliśmy zgodę - przekazał marszałek Sejmu.

Dopytywany o to, czy “budżet jest zagrożony ze strony prezydenta”, Hołownia zaznaczył, że głowa państwa nie może zawetować budżetu. - Nie ma takiej możliwości. Prezydent może oczywiście odesłać budżet do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli zdecyduje się to zrobić, to będziemy wtedy reagować. Na razie zakładam dobrą wolę pana prezydenta, budżet zostanie uchwalony o czasie, trafi na jego biurko i mam nadzieję, że skończy się to dobrze, przede wszystkim dla tych, którzy na pieniądze z budżetu czekają - powiedział Hołownia.

Oglądaj

Źródło: Radio ZET