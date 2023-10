Hołownia zdradził, co usłyszał od Dudy. "Prezydent wyznaczył jasny cel"

Choć wybory parlamentarne formalnie wygrało PiS, to większość w nowej kadencji Sejmu będzie miała dotychczasowa opozycja. Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Drogą deklarują, że są gotowe stworzyć rząd.

24 i 25 października odbyły się w Pałacu Prezydenckim konsultacje zorganizowane przez Andrzeja Dudę. Prezydent spotkał się z przedstawicielami wszystkich sił politycznych, które wprowadzą do parlamentu swoich posłów. Nie podjął jednak jeszcze decyzji, komu w pierwszej kolejności powierzy misję tworzenia rządu.

Hołownia: po 1 listopada powinniśmy iść do prezydenta

O tym, że formacje dotychczasowej opozycji są gotowe utworzyć gabinet rządzący, przekonywał w Białymstoku Szymon Hołownia. - Od Sejmu Polska zaczęła się psuć i to do Sejmu musi zacząć się naprawiać. Jesteśmy od tego, żeby w Polsce zmiana była bezpieczna. Żeby skończyła się wojna polsko-polska i nastało pojednanie, dlatego musimy uzdrowić parlament. Przyszły rząd nie może być autorski, lecz partnerski - powiedział.

- Mamy dwa tygodnie do pierwszego posiedzenia Sejmu [prezydent zwołał je na 13 listopada - red.]. Musimy wykorzystać ten czas na jak najszybsze wypracowanie podziału zakresów odpowiedzialności, umowy koalicyjnej, która w naszym odczuciu powinna być jawna - dodał lider Polski 2050.

Od poniedziałku [...] powinny zacząć pracę zespoły, które szybko wynegocjują umowę koalicyjną. To nie powinno być specjalnie trudne, bo my w wielu miejscach się widzimy programowo. Przed świętem listopadowym powinniśmy być gotowi z tym, żeby do pana prezydenta pójść i powiedzieć: "oczekiwał pan tego od nas [...], proszę, tu jest proponowany skład rządu, a tu umowa koalicyjna" - Szymon Hołownia

"Umowa koalicyjna powinna być jawna i maksymalnie szczegółowa. [...] Powinna być umową programową, w której jasno opiszemy, które rzeczy są dla nas najważniejsze, z którymi rzeczami będziemy musieli pójść najpierw do przodu, a więc to pewnie spory tekst, mimo wszystko. Ale chcemy, żeby był dostępny obywatelom, żeby wiedzieli, jakie zobowiązania są dla nas pierwotne - wyjaśniał polityk.

Hołownia ujawnił, co powiedział Duda

Hołownia ujawnił również, co dokładnie powiedział Andrzej Duda w trakcie konsultacji w pałacu na Krakowskim Przedmieściu. - Pan prezydent w czasie konsultacji wyznaczył jasny cel - powiedział.

- Podał sugestię: jeśli przyjdziecie do mnie ze składem rządu, z umową koalicyjną, to prawdopodobne wydaje się, że waszego kandydata powołam na premiera w pierwszym kroku. My powinniśmy to zrobić. Będziemy z tym gotowi tak, żeby prezydent nie miał już żadnych wątpliwości - zdradził Hołownia.