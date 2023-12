"Idę po Ziobrę". Giertych wraca z oskarżeniem, mówi o 2 latach więzienia

Roman Giertych rusza z rozliczeniem byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. By Ziobro mógł odpowiedzieć przed sądem, niezbędne jest wcześniejsze uchylenie mu immunitetu poselskiego. "Dzisiaj (wtorek, 19 grudnia – red.) do Marszałka Sejmu wpłynie mój wniosek o uchylenie immunitetu posła Zbigniewa Z., oskarżonego z art. 212 par.2 kk. Przed postępowaniem będę wnosił o badanie biegłych sądowych, czy może on uczestniczyć w procesie" – ogłosił Giertych w serwisie X.

Chodzi o ostatnie doniesienia w sprawie stanu zdrowia Ziobry. Jego bliscy współpracownicy potwierdzili, że lider Suwerennej Polski jest poważnie chory. Pojawiły się nawet doniesienia o walce z nowotworem złośliwym, jednak nie zostały one potwierdzone. - Krzyczał pan w Sejmie, że jesteśmy (nowa większość - red.) fujarami. Ja panie Ziobro fujarą nie jestem. Życzę panu zdrowia, jeśli nie będzie mógł pan uczestniczyć w postępowaniu ze względu na stan zdrowia, to sam wniosę o zawieszenie postępowania, dopóki pan nie wyzdrowieje - zapowiedział Giertych.

Giertych oskarża Ziobrę. Wnosi o uchylenie immunitetu

- Te wszystkie wypowiedzi Ziobry zostały zweryfikowane przez sądy, one oddalały liczne wnioski prokuratury. Zakończyło się to kompromitacją prokuratury, nic nie zostało uprawdopodobnione. Jednak wywiad (Ziobry o Giertychu - red.) nie skończył się kompromitacją pana Ziobry. Mam prawo do tego, by sprawę rozstrzygnął niezależny sąd. Mam nadzieję, że teraz Sejm uchyli immunitet Ziobrze. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności - mówił we wtorek Giertych.

Poseł podkreślił, że może ścigać Ziobrę jedynie w ten sposób. Próbował już raz tej ścieżki, ale Sejm w lipcu br., gdy większość miał jeszcze PiS, nie uchylił immunitetu Ziobrze. - Mam do tego prawo, kieruję wniosek ponownie - tłumaczył Giertych.

Giertych oskarża Ziobrę o zniesławienie. Chodzi o artykuł 212 Kodeksu karnego, którego treść brzmi: „Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie, lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

W grudniu 2021 roku lubelska Prokuratura Regionalna wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie Romana Giertycha. Ruch śledczych miał związek ze śledztwem ws. przywłaszczenia 72 mln zł, co miało zaszkodzić notowanej na giełdzie spółce Polnord. Początki tej sprawy sięgają jesieni 2020 roku i próby zatrzymania Giertycha przez CBA. Sąd uznał, że zarzuty zostały przedstawione Giertychowi nieskutecznie, w czasie gdy leżał nieprzytomny w szpitalu.

Sąd nie uznał też wniosków prokuratury o zastosowanie środków tymczasowych. W sprawie Giertycha prokuratura ponosiła klęskę za klęską, ale minister Ziobro, jednocześnie ówczesny prokurator generalny, mówił, że Giertych "udaje wielkie panisko, które może stać ponad prawem".

Źródło: Radio ZET/Roman Giertych – Youtube/Twitter.com