"Idziecie do przyspieszonych wyborów z PiS?". Burza po wpisie Bosaka

W polskich mediach tematem numer jeden jest obecnie sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Polity Prawa i Sprawiedliwości zostali prawomocnie skazani, zatrzymani w Pałacu Prezydenckim, a ostatecznie trafili do zakładu na warszawskim Grochowie. Sprawa wywołała spór na linii rząd- Andrzej Duda, ale też wiele emocji społecznych. Zwolennicy Zjednoczonej Prawicy twierdzą, że prezydenckie ułaskawienie z 2015 roku jest w mocy, a Kamiński i Wąsik zostali nielegalnie zatrzymani. Druga strona powołuje się na prawomocny wyrok sądu i podważa narrację o "więźniach politycznych".

Kamiński i Wąsik zatrzymani. Bosak zabrał głos

Z uwagi na fakt, że sprawa jest głośna, kontrowersyjna i medialna, głos zabierają w niej przedstawiciele wszystkich opcji politycznych. W środę na Twitterze pojawił się obszerny wpis jednego z liderów Konfederacji Krzysztofa Bosaka. "Mniej rozgarnięta i bardziej fanatyczna część sympatyków nowego rządu jest zachwycona wczorajszą akcją" - zaczął Bosak.

"Trzaskowski nawet chełpi się akcją z autobusem na swoim profilu (szanując jego inteligencję traktuję ten wpis, jako podpis sprawcy. Zagranie w putinowskim stylu), ale tak naprawdę to, co się wydarzyło jest niekorzystne dla rządu na wielu poziomach" - dodał Bosak.

Polityczny bilans afery wokół Kamińskiego i Wąsika. Bosak wylicza

W dalszej części wpisu Krzysztof Bosak w kilkunastu punktach wylicza "bilans" tego, co przyniosła ekipie rządzącej sytuacja z Kamińskim i Wąsikiem. Polityk zauważa, że:

przedwcześnie przerwana akcja prezydenta z chronieniem posłów rozwiązała prezydentowi sytuację, z której nie miał dobrego wyjścia,

PiS zachowuje korzystną dla siebie narracyjnie sekwencję wydarzeń medialnych, pozwalających się ustawić w roli obrońców praworządności i ofiar prześladowań,

wizerunek Polski za granicą pogarsza się, depesze agencyjne i dyplomatyczne brzmią jak z bananowej republiki, w której trwa pucz,

relacje rząd-prezydent są w ruinie zaledwie po miesiącu rządzenia,

konflikt premier-prezydent z politycznego wchodzi na poziom osobisty,

jakakolwiek dyskusja o wecie czy wspólnych projektach staje się po wczoraj bardzo trudna lub niemożliwa,

koalicjantów PO, szczególnie Władysław KosiniakKamysz i marszałek Szymon Hołownia ta sytuacja stawia w bardzo nieciekawym położeniu. Z trzeciej drogi weszli na drogę bez odwrotu,

reputacja i zaufanie do SOP u prezydenta zostają zrujnowane,

współdziałanie rządu i prezydenta w polityce zagranicznej staje się problematyczne lub niemożliwe,

jesteśmy dalej niż bliżej zażegnania anarchii w sądownictwie i w państwie, które będzie rządowi PO znacząco utrudniać rządzenie,

wyborcy umiarkowani, którzy czekali na uśmiechniętą, praworządna Polskę z niższym poziomem konfliktu politycznego mają prawo czuć się skonfundowani,

obce ambasady milczą, nie potępiają kolejnych naruszeń praworządności, ale to nie znaczy, że pozycja rządu Tuska nie osłabła przez ostatni miesiąc.

"Tak wygląda moim zdaniem bilans kolejnej (po częściowo nieudanym zajęciu TVP) siłowej akcji rządu. Nie ma powodów do satysfakcji, niezależnie komu kibicujecie w tym konflikcie" - napisał na koniec Krzysztof Bosak.

Ostre komentarze pod wpisem Bosaka. "Idziecie z PiS?"

Pod wpisem Krzysztofa Bosaka pojawiło się kilkadziesiąt komentarzy internautów. Użytkownicy Twittera nie byli jednak łaskawi dla jednego z liderów Konfederacji.

"Ostatnio zrobiłeś się strasznie aktywny. Do przyspieszonych wyborów będzie szedł z PiS, czy o co chodzi?", "urabia grunt przed jutrzejszą zadymą na proteście. Przyspieszonych wyborów nie będzie, więc bezcelowo rżniesz narrację na rozjemcę", "widzę, że pan zaczyna być bardziej pisowski od PiS-u" - to tylko część z komentarzy, które pojawiły się pod jego wpisem.

Oczywiście nie zabrakło też osób, które wstawiły się za Krzysztofem Bosakiem. "Wyróżnia się pan RiGczem. Szczerze", "miewasz bardzo dobre i bardzo złe okresy. Teraz widzimy ten pierwszy" - czytamy na Twitterze.

Źródło: Radio ZET/Twitter