"Ile plemników zabił pan w życiu?". Nietypowa wymiana zdań, poseł PiS oburzony

Niecodzienny przebieg miała ostatnia dyskusja telewizyjna polityków PiS i Lewicy na temat zapłodnienia metodą in vitro, a dokładnie sposobów jej finansowania. Przypomnijmy, że do Sejmu zgłoszony został obywatelski projekt ustawy o finansowaniu zabiegów in vitro z budżetu państwa.

Sprawa ta podzieliła polityków, którzy byli gośćmi Moniki Olejnik w "Kropce nad i". Marcin Horała z PiS wyliczał wątpliwości, jakie ma w związku z projektem, który trafił do Sejmu. - Muszę się najpierw zapoznać. Mam jedno zastrzeżenie, czy w ramach tej procedury powstają nadmiarowe zarodki, czy są hodowani nowi ludzie, którzy są wsadzani do zamrażarki, a potem są utylizowani - tłumaczył.

Gawkowski do Horały: ile plemników zabił pan w życiu?

Monika Olejnik natychmiast zareagowała i podkreśliła, że polityk powinien się wstydzić wypowiadać takie słowa. Horała wyjaśniał, że "nie interesuje go, kto jest z in vitro", ale sprzeciwia się "trzymaniu zarodków w zamrażarce".

Wypowiedź Horały wyraźnie zdenerwowała posła Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy, który zadał politykowi PiS dość nietypowe pytanie. - Chciałem się w takim razie zapytać, ile plemników zabił pan w życiu? - zapytał Gawkowski.

Horała był wyraźnie oburzony takim pytaniem. - Nie wiem, o czym pan mówi. Nie zabijałem żadnych plemników - grzmiał w studiu TVN24 poseł PiS.

Niepłodność jest klasyfikowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako choroba cywilizacyjna (kod ICD N-97), którą dotkniętych może być na stałe lub okresowo co najmniej kilkadziesiąt milionów par na świecie. Szacuje się, że w Polsce niepłodność dotyka ok. 3 mln osób. Problem niepłodności dotyka 15-20 proc. par w wieku prokreacyjnym. Na świecie dzięki metodzie in vitro urodziło się 9 mln dzieci, w tym – jak podali autorzy projektu ustawy – co najmniej 100 tys. w Polsce.

Źródło: Radio ZET/ TVN24/ PAP