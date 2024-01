Immunitet to dokładnie „przywilej chroniący osoby pełniące określone funkcje przed pociągnięciem do odpowiedzialności sądowej” (za Słownikiem Języka Polskiego). Chroni on polityków, ale nie tylko. W prawie konstytucyjnym wyróżnia się dwa rodzaje immunitetu: materialny i formalny. Ten pierwszy rodzaj przywileju mają m.in. adwokaci, a oba dotyczą prezydenta RP, posłów, senatorów, Rzecznika Praw Obywatelskich, sędziów, prokuratorów i pracowników NIK. Formalny charakter mają także immunitety dyplomatyczny i konsularny, które nie wywodzą się z prawa krajowego, a międzynarodowego.

Immunitet: co to jest?

Immunitet materialny obejmuje „tylko działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego, pod warunkiem że nie dochodzi przy tym do naruszenia praw osób trzecich”. Jak czytamy w dokumencie „Immunitet parlamentarny. Przywilej władzy czy gwarancja niezależności parlamentu?” na stronie Sejmu, za działania objęte immunitetem materialnym „poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, immunitet ten ma też charakter trwały, bo działa także po wygaśnięciu mandatu, chociaż oczywiście tylko w odniesieniu do działalności, która miała miejsce w okresie sprawowania mandatu, a swoim zakresem obejmuje różne rodzaje odpowiedzialności sądowej: karnej, cywilnej, administracyjnej”.

Immunitet formalny nazywany jest również immunitetem osobistym. Dzięki temu przywilejowi, parlamentarzystom jak i wysokim urzędnikom państwowym przysługuje ograniczenie odpowiedzialności, w szczególności za czyny zabronione. Poseł czy senator nie może być aresztowany, chyba że zostanie złapany na gorącym uczynku. Immunitet jest ustanawiany na czas sprawowania funkcji, potem wygasa.

Immunitet: jak działa?

W art. 105 Konstytucji RP czytamy, że „poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu” i że „za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu”.

Ochrona obowiązuje od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu. Jeśli wobec posła zostanie wszczęte postępowanie karne, na żądanie Sejmu może ono zostać zawieszone aż do wygaszenia mandatu.

Do tego konstytucja stanowi, że poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. „O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego” – czytamy w ustawie zasadniczej.

Immunitet poselski. Co daje i od czego chroni? Konstytucja RP

Dzięki immunitetowi poselskiemu poseł lub senator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Jak czytamy w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora „za taką działalność (zgłaszanie wniosków, głosowania na posiedzeniach Sejmu, Senatu czy Zgromadzenia Narodowego czy inną działalność parlamentarną) poseł lub senator odpowiada tylko przed Sejmem lub Senatem”.

Mowa tu o odpowiedzialności dyscyplinarnej lub finansowej, która może zostać wymierzona na zasadach określonych w ustawie oraz w regulaminach Sejmu lub Senatu. Jednak poseł lub senator, który, podejmując działania wchodzące w zakres sprawowania mandatu, narusza prawa osób trzecich, może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej. Dzieje się to jednak tylko za zgodą Sejmu lub Senatu.

Ustawa stanowi też, że posłowie lub senatorowie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności tylko za czyny, które zostały wskazane we wniosku, nad którym głosował Sejm lub Senat. „Pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności za inny czyn wymaga odrębnej zgody Sejmu lub Senatu” – czytamy w dokumencie.

