Incydent na wiecu Donalda Tuska. Sprawa zgłoszona na policję

W trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej Jacek Olszewski (Nowa Nadzieja) poinformował, że poznańscy działacze Konfederacji zostali zaatakowani na piątkowym wiecu Donalda Tuska. Jak podał, sprawa dotyczy dwóch działaczy.

Film z zajścia opublikowano m.in. na stronie internetowej Radia Poznań. Widać na nim m.in., jak działacze Konfederacji są popychani, a plakaty, które mieli ze sobą na wiecu, zostały zniszczone.

Przepychanki na wiecu Tuska. "Miało dojść do rękoczynów"

- Chcemy zapytać, gdzie się podział art. 54 Konstytucji, który, jak wiemy, brzmi: każdemu zapewnia się wolność poglądów, wolność słowa w przestrzeni publicznej, możliwość uzyskiwania i przekazywania informacji – podkreślił Olszewski.

Odnosząc się do piątkowego incydentu, podkreślił: "Nasi działacze przyszli z transparentami na oficjalny wiec Donalda Tuska, chcieli zaprezentować swój pogląd, nikogo nie obrażali. Niestety emocje wzięły górę i doszło do szarpaniny, pozbycia się, wypchnięcia naszych działaczy. Doszło do takich małych przepychanek".

- Nie chcemy być tu męczennikami. Nie chcemy się żalić do prasy, że coś takiego się stało, tylko chcemy zwrócić uwagę na poziom debaty publicznej w tej chwili. Niestety ludzie kierują się emocjami, są bardzo podzieleni w dzisiejszym społeczeństwie – zaznaczył Olszewski. Dodał, że sprawę zgłoszono policji.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak potwierdził w rozmowie z PAP, że po piątkowym zgromadzeniu rzeczywiście na komisariat zgłosiło się dwóch mężczyzn. - Osoby te złożyły zawiadomienie, że w trakcie tego zgromadzenia doszło do utarczek, na początku słownych, o transparent, który mieli ze sobą. W trakcie tej kłótni miało rzekomo dojść do rękoczynów, podczas których jeden z nich miał być poszarpany, natomiast drugi uderzony. W tej sprawie zostało przyjęte zgłoszenie o naruszeniu nietykalności cielesnej, sprawa będzie analizowana – powiedział.

Borowiak zaznaczył, że według informacji, które posiada, osoby te w trakcie składania zawiadomienia nie podawały informacji o tym, że są zwolennikami jakiejś opcji czy partii politycznej.

