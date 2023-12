Donald Tusk w exposé mówił do polityków PiS, że oprócz realizacji stu konkretów, czyli programu KO, jego nowy rząd musi zająć się rozliczeniem poprzedników. - To nie jest przyjemny obowiązek, ale bez tego nie ruszymy. Bez wyczyszczenia tej stajni Augiasza, którą pozostawili ci przedstawiciele ustępującej władzy, którzy bez procedur i bez poszanowania prawa... - mówił premier. Wtedy jego wystąpienie zostało zakłócone przez Waldemara Budę z PiS.

Były minister wtargnął na mównicę i powiedział: “godzina minęła”. - Proszę zejść z mównicy, panie pośle - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Bez poszanowania dobrych obyczajów - kontynuował swój wywód Tusk, wskazując na wracającego na swoje miejsce Budę.

Buda przerwał exposé Tuska

Wcześniej posłowie PiS od czasu do czasu pokrzykiwali do Tuska, że kłamie, gdy zarzucał członkom rządu Morawieckiego, że ostatnie dwa miesiące byli zajęci “zabezpieczaniem materialnym siebie i partyjnych kolegów". Protestowali też, gdy powiedział, że jego rząd będzie też ich rządem, bo “będzie rządem Rzeczpospolitej”.

Dyskusja po zakończonym expose ma potrwać do godz. 16, choć niewykluczone, że się przedłuży, bo zanim obrady się zaczęły, do marszałka zgłosiła się kolejka chętnych, aby zapisać się do zadania pytania premierowi. Obrady z Sejmu relacjonujemy i transmitujemy na żywo na RadioZET.pl.

Źródło: Radio ZET