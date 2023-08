Rzeczpospolita Polska wszelką obcą ingerencję w polski proces wyborczy uznaje za akt wrogi wobec państwa polskiego i będzie ją zdecydowanie zwalczać – wynika z projektu uchwały w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce, jaki we wtorek wpłynął do Sejmu. Złożyli go posłowie PiS.