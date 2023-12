Internauci nie mieli litości dla wojewody. "Żenujący pokaz arogancji"

W środę 13 grudnia w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu Donalda Tuska. To ostatecznie przypieczętowało przejęcie władzy przez demokratyczną koalicję od Prawa i Sprawiedliwości. Fakt, że lider Koalicji Obywatelskiej został szefem rządu z pewnością nie spodobał się Tobiaszowi Bocheńskiemu. Wojewoda mazowiecki umieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym informuje o swojej dymisji.

Wojewoda mazowiecki żąda dymisji. Mówił o Tusku i dyshonorze

"Obiecałem i dotrzymałem słowa. Ponieważ Donald Tusk został premierem, wystąpiłem z żądaniem pilnego przyjęcia mojej dymisji. Każda chwila instytucjonalnego kojarzenia z takim premierem jest dla mnie dyshonorem" - napisał Bocheński na Twitterze.

Poniżej samorządowiec zamieścił dokument zaadresowany do Donalda Tuska. "Szanowny panie premierze. W związku z dokonaniem przez Sejm RP wyboru pana na urząd Prezesa Rady Ministrów zwracam się z żądaniem pilnego przyjęcia mojej dymisji, którą złożyłem na ręce pana premiera Mateusza Morawieckiego 13 listopada br." - pisze Bocheński.

"Kierowałem się przy obejmowaniu zaszczytnej funkcji wojewody mazowieckiego troską o przyszłość naszej ojczyzny oraz poczuciem dobra wspólnego. Pańskie poglądy, działania, zaniedbania, wybory życiowe, jak i przyświecające panu wartości stanowią zaprzeczenie wszystkiego, co winno leżeć nie tylko u podstaw dobrego rządu, ale również być spoiwem polskiego życia publicznego" - kontynuuje w liście Tobiasz Bocheński.

Internauci odpowiadają: "Żadna strata", "żenujący pokaz arogancji"

Decyzja, jak i mocne słowa skierowane w stronę premiera Donalda Tuska przez Tobiasza Bocheńskiego nie umknęły uwadze internautów. Umieszczony przez niego wpis zobaczyło - na moment pisania tego artykułu - niemal 200 tys. osób. Jak komentowali całą sprawę?

No cóż, wertując komentarze pod wpisem Tobiasza Bocheńskiego nie sposób nie odnieść wrażenia, że nie jest on ulubieńcem internautów. "Żadna strata", "popatrz w lustro, to zobaczysz, jak wygląda dyshonor w ludzkiej postaci. Nic nie zrobiłeś dla Warszawy. Potrafiłeś tylko pluć na Trzaskowskiego", "zupełnie bez klasy, ale jednocześnie trzeba przyznać, że żadne zaskoczenie", "żenujący pokaz arogancji" - to jedynie część komentarzy, które znajdziemy pod postem.

Źródło: Radio ZET/Twitter