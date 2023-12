Internauci wyśmiali Beatę Szydło. "Kobieto, czy ty wiesz, co piszesz?"

8 grudnia w Senacie odbyło się spotkanie Donalda Tuska - kandydata KO, Trzeciej Drogi i Lewicy na premiera - z przyszłymi ministrami. W nowym rządzie szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych ma zostać europoseł Radosław Sikorski.

Tusk namaścił Sikorskiego na szefa MSZ

– Radosław Sikorski jest eurodeputowanym i zatrzymały go zadania eurodeputowanego. Musi uporządkować kwestie formalne, zanim zostanie ministrem. Tak, jest kandydatem na ministra spraw zagranicznych. Tutaj się nic nie zmieniło – powiedział Donald Tusk.

Lider PO zaznaczył, że jego propozycje wobec przyszłych ministrów nie są propozycjami dożywocia. – Nikt nie obejmuje latyfundiów jako swojej własności. To będzie formuła otwarta i wymagająca nieustannej mobilizacji. Jeśli ktoś wykona zadanie, być może będzie zastąpiony przez ludzi, którzy będą się podejmowali kolejnych zadań. Każdy ma możliwość pracowania przez całą kadencję, ale nikt nie ma gwarancji – stwierdził.

Tusk podkreślił, że jeśli będą jakiekolwiek powody do przerwania współpracy, to nie będzie się wahał ani chwili. – Oczywiście są zdarzenia, które będą nadawały pewną dynamikę obiektywną. Ja uprzedzałem wszystkich przyszłych ministrów, że muszą być przygotowani, że w każdej chwili ich sytuacja może się zmienić – dodał.

Szydło o Sikorskim: bohater rosyjskich mediów. W komentarzach zawrzało

Beata Szydło w krytycznych słowach odniosła się do kandydatury Sikorskiego. Swoje zdanie wyraziła na platformie X. "Tusk widzi Sikorskiego w roli szefa MSZ. Tego Sikorskiego, który nie tak dawno stał się bohaterem rosyjskich mediów, gdy swoim wpisem zasugerował amerykański udział w wysadzeniu Nord Stream. Sikorskiego, który wcześniej prowadził reset z Rosją, wpuszczając Ławrowa na spotkanie polskich ambasadorów. Uczynienie tego człowieka szefem MSZ jest szkodliwe dla polskich relacji w NATO" – napisała.

Pod wpisem byłej premier pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Sikorski ma być zagrożeniem dla polskich interesów w NATO? To dlaczego w PE stoi na czele delegacji ds. stosunków z USA? Kobieto, czy ty wiesz, co ty w ogóle piszesz? A który minister spotkał się z Ławrowem na kilka dni przed atakiem Rosji na Ukrainę? Nikt inny, jak sam Rau!", "Za to twój minister, który włamał się do siedziby NATO, działał na korzyść NATO", "Jeden Sikorski ma lepsze relacje z USA i państwami NATO niż cały PiS. Reszta to wasza brudna narracja", "Ten od was, co wizami handlował, był lepszym fachowcem? Od lewych interesów niewątpliwie" – czytamy we wpisach internautów.

Źródło: Radio ZET