Internet reaguje po ślubowaniu Łukasza Litewki. "Piekło zamarzło"

W poniedziałek podczas pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji posłowie złożyli ślubowanie. Wśród polityków po prawej stronie sceny politycznej często wybrzmiewała fraza "tak mi dopomóż Bóg".

Rota ślubowania zapisana w konstytucji brzmi: "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej". Tekst roty odczytał marszałek senior Marek Sawicki (PSL).

Ślubowanie posłów. Łukasz Litewka z Lewicy się wyłamał

Ślubowanie prowadziły posłanki sekretarze. Każdy z parlamentarzystów po wyczytaniu swojego imienia i nazwiska wstawał i wypowiadał słowo: "Ślubuję". Poseł mógł dodać zdanie: "Tak mi dopomóż Bóg". Z tych słów zrezygnował np. Donald Tusk. Padły z kolei, gdy ślubowanie składali m.in. Tomasz Siemoniak, Kinga Gajewska i Michał Szczerba z KO oraz Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz z Trzeciej Drogi.

Włodzimierz Czarzasty powiedział jedynie "ślubuję". Z kolei nowy poseł Lewicy Łukasz Litewka wypowiedział całą formułę "tak mi dopomóż Bóg".

Na reakcję w sieci nie trzeba było długo czekać. "Lewica to chyba wtoczyła konia trojańskiego do Sejmu"; "Piekło zamarzło. Lewicowi chyba lekkiego szoku musieli doznać"; "Jak go do lewicy wpuścili?"; "Bo to jest normalny człowiek" - pisali na Twitterze (X) internauci.

Przypomnijmy, Łukasz Litewka był pytany w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" o jego poparcie dotyczące aborcji do 12. tygodnia ciąży. Odpowiedział: "Tylko w uzasadnionych przypadkach, na przykład wtedy, gdy ciąża zagraża życiu i zdrowiu kobiet. Przyszłe mamy nie mogą obawiać się zachodzenia w ciążę".

Nowy wybrany poseł Lewicy w okręgu sosnowieckim uzyskał najlepszy wynik - 40 579 głosów. To prawie dwa razy więcej niż współprzewodniczący Nowej Lewicy, dotychczasowy wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który otrzymał 22 332 głosy.

Litewka jest znany w Sosnowcu z działalności charytatywnej i społecznej. Jest z wykształcenia socjologiem. Jego fundacja m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśnia i wspiera leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt. Reaguje także na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach. O tegorocznej kampanii Litewki zrobiło się głośno, gdy obok własnego zdjęcia i nazwiska na bannerach umieścił wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska wraz z ich imionami i kontaktem telefonicznym.

Źródło: Radio ZET/PAP