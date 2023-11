Burza w sieci ws. Łukasza Mejzy. „Troglodyci polityczni bez zasad”

Polityk Partii Republikańskiej nie odniósł się do ustaleń WP. W wyniku dziennikarskiej interwencji Facebook zlikwidował wszystkie fałszywe profile, które wspierały kampanię Łukasza Mejzy.

Afera Łukasza Mejzy

Były wiceminister sportu Łukasz Mejza stracił rządową posadę w 2021 roku w wyniku skandalu dotyczącego zarabiania na namawianiu rodziców ciężko i/lub nieuleczalnie chorych dzieci na uzdrawianie kontrowersyjnymi metodami. Polityk miał osobiście przekonywać potencjalnych pacjentów o skuteczności stosowanych przez jego firmę praktyk medycznych, które zarówno w Polsce, jak i za granicą uznawane są za niesprawdzone.

Mejza uzyskał jednak sejmową reelekcję, zdobywając czwarty wynik na lubuskiej liście. Otrzymał ponad 10 tys. głosów, wyprzedzając m.in. wieloletnią posłankę partii rządzącej Elżbietę Płonkę.

Mejza wykorzystywał w kampanii farmę trolli?

To nie koniec kontrowersji. Wirtualna Polska ujawniła, że w kampanii wyborczej Mejzy wykorzystano farmę trolli. To ponad 100 fikcyjnych kont z fałszywą tożsamością, zdjęciami pochodzącymi z internetu lub wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. Profile te aktywnie wspierały polityka.

Wśród nich jest m.in. profil niejakiej Doroty Wilk, która popierała byłego wiceministra hasłami takimi jak „najlepszy poseł” czy „mój kandydat – poseł Mejza”. Jej zdjęcie profilowe przedstawiało jednak 18-letnią Anastazję chorą na ostrą białaczkę szpikową. Wirtualna Polska ustaliła, że zdjęcie pochodziło ze strony internetowej informującej o zbiórce na leczenie dziewczyny.

Internet zawrzał, opozycja domaga się złożenia mandatu

Poseł Partii Republikańskiej spotkał się z falą negatywnych komentarzy. „Mejza to jedna z największych kanalii, która dostała się do Sejmu!”, „Gdyby cynizm i brak skrupułów mógł mieć twarz człowieka, byłby Łukaszem Mejzą”, „Łukasz Mejza to po prostu k****” – to tylko niektóre z nich.

Poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek ocenił, że „w normalnym kraju już pracowałaby prokuratura, służby specjalne i Państwowa Komisja Wyborcza”. – Jednak nad Mejzą wciąż roztoczony jest partyjny parasol ochronny, bo ludzie jego pokroju są potrzebni PiS-owi. To troglodyci polityczni, hunwejbini, ludzie bez skrupułów i zasad, czyli trzon Prawa i Sprawiedliwości. Będą go chronili do ostatniej chwili – stwierdził w komentarzu dla Wirtualnej Polski.

W obronie kolegi stanął poseł Suwerennej Polski Jan Kanthak, który dziennikarskie ustalenia nazwał „pseudoaferą”. Dodał, że „prywatnie lubi Łukasza Mejzę” i nie widzi powodów, żeby ten oddał mandat, zanim zostanie zaprzysiężony. – Nie przeceniałbym roli internetu w kwestii wyboru na posła. Posłem zostaje się dlatego, że ma się kontakt z wyborcami i rozmawia się z nim na co dzień, a nie internet czy jakieś portale w mediach społecznościowych – skomentował polityk.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska