Od czasu wybuchu pandemii COVID-19 wycieczki młodzieży izraelskiej do Polski zostały zawieszone. Choć to główny powód, pobocznym jest także podpisanie w ubiegłym roku przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o reprywatyzacji majątków - przez Izrael zostało to odebrane jako akt nieprzyjazny. W trakcie zawieszenia wizyt strona polska podniosła, że nie ma powrotu do starych zasad organizowania wycieczek, kością niezgody jest w tym przypadku obecność uzbrojonych żołnierzy, którzy pilnowali zwiedzających. Polscy dyplomaci chcieliby zniesienia tego przykrego obowiązku.

Do Polski tylko pod bronią. Jest rozwiązanie sporu z Izraelem

W czwartek 16 marca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się w tej sprawie spotkanie z przedstawicielami Izraela. Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od 2022 r. także generalny konserwator zabytków, w programie TVP 1 zdradził, że podczas spotkania podpisano wstępne porozumienie na temat wznowienia zawieszonych wycieczek. Porozumienie miałoby rozwiązywać kwestię zbrojnej obstawy izraelskiej delegacji ale szczegóły nie są jeszcze znane. - Wstępne porozumienie musi być jeszcze zatwierdzone przez oba rządy. Myślę, że to się dokona bardzo szybko i będzie zakomunikowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych - podał. O porozumieniu wypowiada się też ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne. " Na [...] czele delegacji, w skład której wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji i Szin Bet, odwiedziliśmy Warszawę i spotkaliśmy się z przedstawicielami polskiego rządu. W trakcie rozmów osiągnęliśmy porozumienia co do zasady, które umożliwią powrót młodzieżowych delegacji izraelskich do Polski - czytamy na twitterze. "Kwestie bezpieczeństwa zostały uzgodnione" - dodaje.

RadioZET/PAP/Twitter