"Ja się nawet dzisiaj zrzeknę immunitetu". Emocjonalne słowa Janusza Kowalskiego

Janusz Kowalski to polityk kojarzony z kłótniami i krzykliwymi wystąpieniami. Podczas posiedzenia Sejmu z 19 grudnia pokazał się z zupełnie innej strony. Poseł Suwerennej Polski wszedł na mównicę i spokojnym, poruszonym wręcz głosem zwrócił się do polityków koalicji rządzącej.

Emocjonalne słowa Kowalskiego. Chodzi o Zbigniewa Ziobrę

- Tyle mówicie o szczuciu, pogardzie, atakując rzetelnych dziennikarzy Telewizji Polskiej, ale zobaczcie, co dzisiaj zrobiliście - zaczął Janusz Kowalski. - Wasz poseł, pan Roman Giertych, który uciekał przed prokuratorem, złożył wniosek o to, aby ciężko chorego człowieka badać i aby uchylić mu immunitet - kontynuował.

W dalszej części swojej wypowiedzi Janusz Kowalski złożył szokującą deklarację. - Zostawcie naprawdę Zbigniewa Ziobro w spokoju. Jeżeli chcecie pozywać dzisiaj ciężko chorego człowieka, to pozwijcie mnie. Ja się nawet dzisiaj immunitetu zrzeknę. Apeluje do waszego człowieczeństwa. To jest właśnie pogarda dla życia, pogarda dla godności ludzkiej, co dzisiaj zrobiliście - mówił.

Giertych chce pociągnąć Ziobrę do odpowiedzialności

- Każdy z 17 posłów Suwerennej Polski oddałby dzisiaj swoje zdrowie, aby Zbigniew Ziobro mógł dzisiaj tutaj stanąć i się bronić, ale nie może, bo jest ciężko chory. Apeluje do waszego człowieczeństwa - powiedział Janusz Kowalski.

Wcześniej Roman Giertych zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie wniosku "o zezwolenie na pociągnięcie posła Zbigniewa Ziobro do odpowiedzialności karnej". "Wniosek o uchylenie immunitetu oskarżonego Zbigniewa Z. złożony" - napisał krótko Roman Giertych.

Poważna choroba Ziobry. "Rokowania są trudne"

Przypomnijmy, że w połowie grudnia media obiegły nieoficjalne doniesienia o tym, że Zbigniew Ziobro zmaga się ze złośliwym nowotworem. Informację podał "Super Express", powołując się na bliskiego współpracownika lidera Suwerennej Polski.

Źródło, cytowane przez tabloid podało również, że rokowania w sprawie zdrowia lidera Suwerennej Polski "są trudne". - Ten typ raka, który dopadł Zbigniewa Ziobrę, potrafi niezauważalnie rozwijać się w organizmie całymi latami i długo nie daje specyficznych symptomów, które może wcześniej trafnie zinterpretować - powiedział rozmówca "Super Expressu".

Źródło: Radio ZET