"Ja was proszę tylko o jedno". Żona Macieja Wąsika zabrała głos ws. zatrzymania

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani przez policję w Pałacu Prezydenckim. Politycy Prawa i Sprawiedliwości najpierw trafili na komendę, z której zostali przewiezieni do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie. Sprawa budzi ogromne kontrowersje i jest szeroko komentowana. Światowe media rozpisują się o "bezprecedensowym teatrze politycznym" i "dramatycznej eskalacji konfliktu między Andrzejem Dudą a nowym rządem".

Kamiński i Wąsik zatrzymani. Żona polityka zabiera głos

Głos w sprawie zabrała teraz żona Macieja Wąsika. Portal wpolityce.pl cytuje Romę Wąsik, która stwierdziła, że "to nie pierwsze ciosy, które spadają na nas z Maćkiem, ale muszę przyznać, że to dla mnie szok". - Nie ma go, bo go wzięli. Nie mogę się z nim skontaktować".

Zaapelowała też, by media "nie wygaszały tej sprawy". - Ja was proszę tylko o jedno, nie zapomnijcie o nich! Bo ta opresyjna władza właśnie na to liczy, że będą dwa, maksymalnie trzy dni wzmożenia i to przyschnie - powiedziała żona Macieja Wąsika.

Wyraziła też obawę, że w najbliższych dniach sprawa może zostać przykryta przez "tematy zastępcze". - Nie możemy na to pozwolić, nie możemy ich zostawić - mówiła. Kobieta stwierdziła też, że liczy na dużą frekwencję podczas manifestacji przed Sejmem, która ma się odbyć 11 stycznia. W jej ocenie będzie to okazja do "wyrazu solidarności z zatrzymanymi".

Źródło: Radio ZET/wpolityce.pl