Od kiedy 7 grudnia 2022 r. napisał ostatniego tweeta, potwierdzając doniesienia o podjęciu pracy w Banku Światowym, Jacek Kurski zniknął z mediów. Pojawił się w nich z powrotem 12 kwietnia 2023 r., debiutując na łamach dziennika "Rzeczpospolita" artykułem publicystycznym "Wiosenne spotkania w cieniu wojny". Kurski z perspektywy pracownika Banku Światowego opisuje polityczną i ekonomiczną rzeczywistość po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Tekst dziennika jest poprzedzony krótką notą od redaktora naczelnego, Bogusława Chraboty, który tłumaczy kontrowersyjne wskrzeszenie medialne byłego prezesa TVP. Wymienia cztery powody.

Kurski wraca do mediów. Redaktor naczelny "Rzeczpospolitej" komentuje, środowisko nie słucha

"Pierwszą przyczyną jest ciekawość" - czytamy w cytowanym przez portal Wirtualne Media oświadczeniu Chraboty. "[...] wielu z nas może ciekawić, co były prezes TVP ma do powiedzenia w swojej nowej roli" - tłumaczy. Punkt drugi to fakt, jakoby polska opinia publiczna miała prawo poznać poglądy - tym razem - publicystyczne Jacka Kurskiego, w myśl trzeciego z kolei "Rzeczpospolita" jest "jedynym w kraju forum wymiany poglądów pomiędzy stronami politycznego sporu". Czwarty i ostatni powód to fakt, że tekst zaproponowany przez Kurskiego - polskiego przedstawiciela w Radzie Dyrektorów Banku Światowego - po prostu spełnia warunki publikowalności na łamach "RZ".

W odpowiedzi na tak postawioną sprawę media społecznościowe zalały nieprzychylne wobec decyzji "RZ" komentarze i... fragmenty oświadczeń naczelnego dziennika sprzed zaledwie roku.

"Jest stronniczy, anteny służą mu jako instrument propagandowy partii, której Kurski jest bliski (...) zdewastował informację i sprzeniewierzył się wyznawanym przez nas wspólnie kiedyś zasadom" czy "Jacka Kurskiego uważam generalnie za hucpiarza i megalomana".

Po fali oburzenia Chrabota odniósł się do nazywania Kurskiego "nowym publicystą Rz" i zwrócił uwagę, że Kurski nie współpracuje z dziennikiem na stałe, a "opublikowanie tekstu w niczym nie zmienia zdania redakcji o osobistej odpowiedzialności autora za długoletnie dewastowanie polskiej telewizji publicznej i atmosferę politycznego hejtu". Nie wpłynęło to znacząco na odbiór decyzji dziennika.

Przypomnijmy, że Jacek Kurski pełnił funkcję prezesa TVP od 2016 do września 2022 r. (z krótką przerwą w 2020 r.).

RadioZET.pl/Rz/WirtualneMedia