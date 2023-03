"Szkoła Urbana", "kolejne pokolenie ubeków". Wiceminister uderza w TVN po reportażu ws. Wojtyły

Wciąż żywa jest dyskusja na temat reportażu "Franciszkańska 3" autorstwa Marcina Gutowskiego. Wyemitowany 6 marca w TVN24 dokument przedstawia nieznane dotąd akta oraz wypowiedzi świadków, z których wynika, że Karol Wojtyła, zanim został papieżem, wiedział o przypadkach pedofilii w polskim Kościele.

Jana Pawła II wzięła w obronę polska prawica. PiS doprowadziło do przyjęcia przez Sejm "uchwały w obronie dobrego imienia" papieża Polaka. Partia rządząca myśli też o krokach wobec TVN. - Przymierzamy się do tego, aby złożyć skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ten paszkwil nie zostanie sam sobie pozostawiony - oświadczył sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

"Dlaczego jest atak na Ojca Świętego?"

Innym z polityków, który pozwolił sobie na komentarz wobec filmu, był Jacek Ozdoba. W rozmowie z Wirtualną Polską odniósł się do tego, że jego ugrupowanie - Solidarna Polska - wykupiło na Facebooku za niespełna 700 zł reklamę z wizerunkiem papieża.

Zapytany, "czy to nie obciach, że wykorzystują Jana Pawła II, by napędzał ruch w mediach społecznościowych", odparł, że "nie interpretowałbym tego w ten sposób". Jego zdaniem "to, co zrobiła stacja prywatna wobec Ojca Świętego, jest czymś absolutnie skandalicznym", a "z tymi ofiarami różnie bywało".

- Dlaczego jest ten atak na Ojca Świętego? Wiadomo było, że walczył z pedofilią. Wystarczy prześledzić całą karierę tego charyzmatycznego przywódcy. Nigdy nie było takiego ataku na świętość - stwierdził wiceminister klimatu i środowiska. Dodał, że za "atakiem" stoi "kolejne pokolenie ubeków", do którego zaliczył m.in. posła Lewicy Macieja Gdulę.

Jeżeli ktoś dzisiaj chce Polski, w której Ojciec Święty będzie broniony, to ja jako polityk chcę iść w stronę, w którą szedł Jan Paweł II. Problem ma opozycja, ta cała Lewica i Platforma. Ja jeżdżę po kraju, byłem ostatnio w powiecie przasnyskim i ciechanowskim na Mazowszu. Wie pan, co mi ludzie tam powiedzieli? Że lepiej, żeby politycy opozycji tam nie jechali. Bo podnoszenie ręki na Ojca Świętego to dla ludzi atak personalny, to atak na polskość. Ojca Świętego atakowano jak ks. Blachnickiego i bł. ks. Popiełuszkę Jacek Ozdoba

W ocenie Ozdoby "TVN sam się zaatakował". Marcina Gutowskiego nazwał zaś "pseudodziennikarzyną", który "zrobił jakiś materiał". - To jest szkoła Urbana. To kolejne pokolenie ludzi, którzy w tamtych czasach niszczyli wolność i pałowali - podsumował poseł Solidarnej Polski.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska